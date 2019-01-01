вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліщук розповів про свою «луцьку» мрію

Поліщук розповів про свою «луцьку» мрію
Радник мера Луцька Ігор Поліщук розповів, що найбільше хотів би втілити у місті.

Про це йдеться в інтерв'ю Інформаційного агентства ВолиньPost.

За словами Ігоря Поліщука, якби у нього була можливість втілити у Луцьку один грандіозний проект, він би повністю змінив транспортну галузь.

"Це ремонт всіх доріг і комплексне оновлення транспорту міста: заміна тролейбусів, нормальне тролейбусне депо, а замість маршруток – електробуси, які їздять завдяки електроенергії, а не пальному. Якби це був комунальний бізнес, місто змогло би навіть заробляти на цьому", - зауважив він.

Радник мера відзначив, що один новий електробус коштує 400 тисяч євро. Він робить коло містом, стає на 7 хвилин на підзарядку і знову робить коло.

"Це дуже зручно. Але, на жаль, потрібні мільярдні інвестиції", - додав Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: транспорт, електробуси, Луцьк, Ігор Поліщук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Є гарні ідеї і треба робити все щоб їх втілити в життя. Не помиляється той хто нічого не робить.
Відповісти
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зв'язали дитину та закрили у ванній: вірменина судили за напад на квартиру у Луцьку
Сьогодні, 15:49
«Принаймні спробую»: онкохвора волинянка просить допомогти з коштами
Сьогодні, 15:47
Поліщук розповів про свою «луцьку» мрію
Сьогодні, 15:25
У селі під Луцьком побудують каплицю
Сьогодні, 15:20
У центрі Луцька приміщення колишньої їдальні «Берізка» здаватимуть в оренду
Сьогодні, 15:09
Схожі новини
Чи дадуть друге дихання аеропорту «Луцьк» Чи дадуть друге дихання аеропорту «Луцьк»
Сьогодні, 12:12
У Луцьку збиратимуть підписи, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек» через сморід У Луцьку збиратимуть підписи, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек» через сморід
02 липень, 19:02
Лучани «штурмують» мерію через майже сотню ліквідованих зупинок Лучани «штурмують» мерію через майже сотню ліквідованих зупинок
02 липень, 18:18
У Луцьку знайшли фірму, що впровадить електронні квитки в транспорті У Луцьку знайшли фірму, що впровадить електронні квитки в транспорті
19 червень, 09:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні заборонять продавати частину сигарет
07 липень, 12:22
 1
Телеканал NewsOne відмовився від телемарафону з «Россия 24»
Сьогодні, 16:28
 0
У селі під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 16:23
 0
Писала про можливий суїцид у соцмережі: на Миколаївщині потяг на смерть збив дівчину
Сьогодні, 16:11
 0
Проблема смороду: нечистоти з сіл під Луцьком вивозять просто в поле
Сьогодні, 16:04
 0
Медіа
відео
1/8
﻿