Поліщук розповів про свою «луцьку» мрію
Сьогодні, 15:25
Радник мера Луцька Ігор Поліщук розповів, що найбільше хотів би втілити у місті.
Про це йдеться в інтерв'ю Інформаційного агентства ВолиньPost.
За словами Ігоря Поліщука, якби у нього була можливість втілити у Луцьку один грандіозний проект, він би повністю змінив транспортну галузь.
"Це ремонт всіх доріг і комплексне оновлення транспорту міста: заміна тролейбусів, нормальне тролейбусне депо, а замість маршруток – електробуси, які їздять завдяки електроенергії, а не пальному. Якби це був комунальний бізнес, місто змогло би навіть заробляти на цьому", - зауважив він.
Радник мера відзначив, що один новий електробус коштує 400 тисяч євро. Він робить коло містом, стає на 7 хвилин на підзарядку і знову робить коло.
"Це дуже зручно. Але, на жаль, потрібні мільярдні інвестиції", - додав Поліщук.
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Про це йдеться в інтерв'ю Інформаційного агентства ВолиньPost.
За словами Ігоря Поліщука, якби у нього була можливість втілити у Луцьку один грандіозний проект, він би повністю змінив транспортну галузь.
"Це ремонт всіх доріг і комплексне оновлення транспорту міста: заміна тролейбусів, нормальне тролейбусне депо, а замість маршруток – електробуси, які їздять завдяки електроенергії, а не пальному. Якби це був комунальний бізнес, місто змогло би навіть заробляти на цьому", - зауважив він.
Радник мера відзначив, що один новий електробус коштує 400 тисяч євро. Він робить коло містом, стає на 7 хвилин на підзарядку і знову робить коло.
"Це дуже зручно. Але, на жаль, потрібні мільярдні інвестиції", - додав Поліщук.
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Коментарі 1
Є гарні ідеї і треба робити все щоб їх втілити в життя. Не помиляється той хто нічого не робить.
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