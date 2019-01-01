Поліщук розповів про свою «луцьку» мрію

Радник мера Луцька Ігор Поліщук розповів, що найбільше хотів би втілити у місті.Про це йдеться в інтерв'юЗа словами Ігоря Поліщука, якби у нього була можливість втілити у Луцьку один грандіозний проект, він би повністю змінив транспортну галузь."Це ремонт всіх доріг і комплексне оновлення транспорту міста: заміна тролейбусів, нормальне тролейбусне депо, а замість маршруток – електробуси, які їздять завдяки електроенергії, а не пальному. Якби це був комунальний бізнес, місто змогло би навіть заробляти на цьому", - зауважив він.Радник мера відзначив, що один новий електробус коштує 400 тисяч євро. Він робить коло містом, стає на 7 хвилин на підзарядку і знову робить коло."Це дуже зручно. Але, на жаль, потрібні мільярдні інвестиції", - додав Поліщук.