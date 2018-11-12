Як вберегтися від отруєння грибами: поради волинських рятувальників
Сьогодні, 11:32
Рятувальники Нововолинська попереджають волинян про небезпеку отруєння грибами.
Про це йдеться у прес-службі рятувальників, передає БУГ.
Основні причини отруєнь:
- вживання отруйних грибів;
- неправильне приготування умовно їстівних грибів;
- вживання старих або зіпсованих їстівних грибів;
- вживання грибів, що мають двійників або змінилися внаслідок мутації (навіть білі гриби і підберезники мають своїх небезпечних двійників).
Симптоми отруєння
Симптомами отруєння грибами можуть бути: нудота, блювота, біль у животі, посилене потовиділення, зниження артеріального тиску, судоми, мимовільне сечовиділення, проноси, розвиток симптомів серцево-судинної недостатності.
Заходи та правила, які необхідні для виконання кожній людині, щоп запобігти отруєнню
- Купуйте гриби тільки у відведених для їх продажу місцях (магазинах, теплицях, спеціалізованих кіосках), особливо уникайте стихійних ринків.
- Збирайте і купуйте тільки гриби, про які вам відомо, що вони їстівні.
Не збирайте гриби:
- якщо не впевнені, що знаєте їх – якими б апетитними вони не здавалися;
- поблизу транспортних магістралей, на промислових пустирях, колишніх смітниках, в хімічно та радіаційно небезпечних зонах;
невідомі, особливо з циліндричною ніжкою, у основі якої є потовщення «бульба», оточене оболонкою;
- з ушкодженою ніжкою, старих, в’ялих, червивих або ослизлих;
ніколи не збирайте пластинчаті гриби, отруйні гриби маскуються під них;
- «шампіньйони» та «печериці», у яких пластинки нижньої поверхні капелюшка гриба білого кольору.
Не куштуйте сирі гриби на смак.
Ще раз перевірте вдома гриби, особливо ті, які збирали діти. Усі сумнівні – викидайте. Нижню частину ніжки гриба, що забруднена грунтом – викидайте. Гриби промийте, у маслюків та мокрух зніміть з капелюшка слизьку плівку. Не пригощайте ні в якому разі грибами дітей, літніх людей та вагітних жінок.
Гриби (зеленушка, синяк-дубовик, та деякі інші) містять отруйні речовини, які у шлунку не розчиняються. У взаємодії із алкоголем отрута розчиняється та викликає бурхливе отруєння.
Також просять суворо дотримуватися правил консервування грибів.
Первинні ознаки отруєння (нудота, блювота, біль у животі, пронос) з’являються через 1-4 години після вживання грибів, в залежності від виду гриба, віку та стану здоров’я потерпілого, кількості з’їдених грибів.
Біль та нападки нудоти повторюються декілька разів через 6-48 годин, а смерть настає через 5-10 днів після отруєння.
Перша допомога при отруєнні грибами:
1. Викличте “Швидку медичну допомогу”.
2. Одночасно, не очікуючи її прибуття, негайно промийте шлунок: випийте 5-6 склянок кип’яченої води або блідо-рожевого розчину марганцівки; нажміть пальцями на корінь язика, щоб викликати блювоту; прийміть активоване вугілля (4-5 пігулок), коли промивні води стануть чистими.
3. Після надання первинної допомоги: дайте випити потерпілому міцний чай, каву, або злегка підсолену воду, відновіть тим самим водно-сольовий баланс; покладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки для полегшення його стану.
4. З’ясуйте, хто вживав разом із постраждалим гриби, проведіть профілактичні заходи.
Забороняється:
Вживати будь-які ліки та їжу, а надто ж алкогольні напої, молоко, – це може прискорити всмоктування токсинів грибів у кишечнику.
Займатися будь-якими іншими видами самолікування.
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Про це йдеться у прес-службі рятувальників, передає БУГ.
Основні причини отруєнь:
- вживання отруйних грибів;
- неправильне приготування умовно їстівних грибів;
- вживання старих або зіпсованих їстівних грибів;
- вживання грибів, що мають двійників або змінилися внаслідок мутації (навіть білі гриби і підберезники мають своїх небезпечних двійників).
Симптоми отруєння
Симптомами отруєння грибами можуть бути: нудота, блювота, біль у животі, посилене потовиділення, зниження артеріального тиску, судоми, мимовільне сечовиділення, проноси, розвиток симптомів серцево-судинної недостатності.
Заходи та правила, які необхідні для виконання кожній людині, щоп запобігти отруєнню
- Купуйте гриби тільки у відведених для їх продажу місцях (магазинах, теплицях, спеціалізованих кіосках), особливо уникайте стихійних ринків.
- Збирайте і купуйте тільки гриби, про які вам відомо, що вони їстівні.
Не збирайте гриби:
- якщо не впевнені, що знаєте їх – якими б апетитними вони не здавалися;
- поблизу транспортних магістралей, на промислових пустирях, колишніх смітниках, в хімічно та радіаційно небезпечних зонах;
невідомі, особливо з циліндричною ніжкою, у основі якої є потовщення «бульба», оточене оболонкою;
- з ушкодженою ніжкою, старих, в’ялих, червивих або ослизлих;
ніколи не збирайте пластинчаті гриби, отруйні гриби маскуються під них;
- «шампіньйони» та «печериці», у яких пластинки нижньої поверхні капелюшка гриба білого кольору.
Не куштуйте сирі гриби на смак.
Ще раз перевірте вдома гриби, особливо ті, які збирали діти. Усі сумнівні – викидайте. Нижню частину ніжки гриба, що забруднена грунтом – викидайте. Гриби промийте, у маслюків та мокрух зніміть з капелюшка слизьку плівку. Не пригощайте ні в якому разі грибами дітей, літніх людей та вагітних жінок.
Гриби (зеленушка, синяк-дубовик, та деякі інші) містять отруйні речовини, які у шлунку не розчиняються. У взаємодії із алкоголем отрута розчиняється та викликає бурхливе отруєння.
Також просять суворо дотримуватися правил консервування грибів.
Первинні ознаки отруєння (нудота, блювота, біль у животі, пронос) з’являються через 1-4 години після вживання грибів, в залежності від виду гриба, віку та стану здоров’я потерпілого, кількості з’їдених грибів.
Біль та нападки нудоти повторюються декілька разів через 6-48 годин, а смерть настає через 5-10 днів після отруєння.
Перша допомога при отруєнні грибами:
1. Викличте “Швидку медичну допомогу”.
2. Одночасно, не очікуючи її прибуття, негайно промийте шлунок: випийте 5-6 склянок кип’яченої води або блідо-рожевого розчину марганцівки; нажміть пальцями на корінь язика, щоб викликати блювоту; прийміть активоване вугілля (4-5 пігулок), коли промивні води стануть чистими.
3. Після надання первинної допомоги: дайте випити потерпілому міцний чай, каву, або злегка підсолену воду, відновіть тим самим водно-сольовий баланс; покладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки для полегшення його стану.
4. З’ясуйте, хто вживав разом із постраждалим гриби, проведіть профілактичні заходи.
Забороняється:
Вживати будь-які ліки та їжу, а надто ж алкогольні напої, молоко, – це може прискорити всмоктування токсинів грибів у кишечнику.
Займатися будь-якими іншими видами самолікування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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