вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як вберегтися від отруєння грибами: поради волинських рятувальників

Як вберегтися від отруєння грибами: поради волинських рятувальників
Рятувальники Нововолинська попереджають волинян про небезпеку отруєння грибами.

Про це йдеться у прес-службі рятувальників, передає БУГ.

Основні причини отруєнь:

- вживання отруйних грибів;
- неправильне приготування умовно їстівних грибів;
- вживання старих або зіпсованих їстівних грибів;
- вживання грибів, що мають двійників або змінилися внаслідок мутації (навіть білі гриби і підберезники мають своїх небезпечних двійників).

Симптоми отруєння

Симптомами отруєння грибами можуть бути: нудота, блювота, біль у животі, посилене потовиділення, зниження артеріального тиску, судоми, мимовільне сечовиділення, проноси, розвиток симптомів серцево-судинної недостатності.

Заходи та правила, які необхідні для виконання кожній людині, щоп запобігти отруєнню

- Купуйте гриби тільки у відведених для їх продажу місцях (магазинах, теплицях, спеціалізованих кіосках), особливо уникайте стихійних ринків.
- Збирайте і купуйте тільки гриби, про які вам відомо, що вони їстівні.

Не збирайте гриби:

- якщо не впевнені, що знаєте їх – якими б апетитними вони не здавалися;
- поблизу транспортних магістралей, на промислових пустирях, колишніх смітниках, в хімічно та радіаційно небезпечних зонах;
невідомі, особливо з циліндричною ніжкою, у основі якої є потовщення «бульба», оточене оболонкою;
- з ушкодженою ніжкою, старих, в’ялих, червивих або ослизлих;
ніколи не збирайте пластинчаті гриби, отруйні гриби маскуються під них;
- «шампіньйони» та «печериці», у яких пластинки нижньої поверхні капелюшка гриба білого кольору.

Не куштуйте сирі гриби на смак.

Ще раз перевірте вдома гриби, особливо ті, які збирали діти. Усі сумнівні – викидайте. Нижню частину ніжки гриба, що забруднена грунтом – викидайте. Гриби промийте, у маслюків та мокрух зніміть з капелюшка слизьку плівку. Не пригощайте ні в якому разі грибами дітей, літніх людей та вагітних жінок.

Гриби (зеленушка, синяк-дубовик, та деякі інші) містять отруйні речовини, які у шлунку не розчиняються. У взаємодії із алкоголем отрута розчиняється та викликає бурхливе отруєння.

Також просять суворо дотримуватися правил консервування грибів.

Первинні ознаки отруєння (нудота, блювота, біль у животі, пронос) з’являються через 1-4 години після вживання грибів, в залежності від виду гриба, віку та стану здоров’я потерпілого, кількості з’їдених грибів.

Біль та нападки нудоти повторюються декілька разів через 6-48 годин, а смерть настає через 5-10 днів після отруєння.

Перша допомога при отруєнні грибами:

1. Викличте “Швидку медичну допомогу”.

2. Одночасно, не очікуючи її прибуття, негайно промийте шлунок: випийте 5-6 склянок кип’яченої води або блідо-рожевого розчину марганцівки; нажміть пальцями на корінь язика, щоб викликати блювоту; прийміть активоване вугілля (4-5 пігулок), коли промивні води стануть чистими.

3. Після надання первинної допомоги: дайте випити потерпілому міцний чай, каву, або злегка підсолену воду, відновіть тим самим водно-сольовий баланс; покладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки для полегшення його стану.

4. З’ясуйте, хто вживав разом із постраждалим гриби, проведіть профілактичні заходи.

Забороняється:

Вживати будь-які ліки та їжу, а надто ж алкогольні напої, молоко, – це може прискорити всмоктування токсинів грибів у кишечнику.

Займатися будь-якими іншими видами самолікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гриби, отруєння
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розшукують вбивцю, який декілька років переховується від суду. ФОТО
Сьогодні, 11:45
Призначили нового директора лісгоспу на Волині
Сьогодні, 11:40
Як вберегтися від отруєння грибами: поради волинських рятувальників
Сьогодні, 11:32
«За нормальну роботу людина мусить отримувати нормальні кошти», – Поліщук про 200% премії
Сьогодні, 11:25
На Волині тимчасово перекриють залізничний переїзд
Сьогодні, 11:19
Схожі новини
Сама назбирала та приготувала: на Буковині жінка отруїлася грибами Сама назбирала та приготувала: на Буковині жінка отруїлася грибами
10 червень, 15:23
Родина отруїлась консервованими грибами, які купили на ринку Родина отруїлась консервованими грибами, які купили на ринку
21 січень, 12:59
Шестирічна дитина отруїлася консервованими грибами Шестирічна дитина отруїлася консервованими грибами
12 листопад, 2018, 16:31
13-річна школярка отруїлася грибами і померла у реанімації 13-річна школярка отруїлася грибами і померла у реанімації
26 жовтень, 2018, 14:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні заборонять продавати частину сигарет
07 липень, 12:22
 1
Більшість волинян не відчуває реальних результатів роботи президента Зеленського
Сьогодні, 11:51
 0
На Волині розшукують вбивцю, який декілька років переховується від суду. ФОТО
Сьогодні, 11:45
 0
Призначили нового директора лісгоспу на Волині
Сьогодні, 11:40
 0
Як вберегтися від отруєння грибами: поради волинських рятувальників
Сьогодні, 11:32
 0
Медіа
відео
1/8
﻿