Чи дадуть друге дихання аеропорту «Луцьк»
Сьогодні, 12:12
Радник мера Ігор Поліщук розповів, чи збираються найближчим часом взятися за аеропорт "Луцьк".
Цим він поділився в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
За його словами, ідея спорудження цивільного терміналу на військовому аеродромі - утопія:
"В Миколаєві, наприклад, збудували аеропорт поруч з містом. І там величезна кількість коштів іде просто на підтримку його життєдіяльності. Той пасажиропотік авіатранспорту, який мав би Луцьк, не дозволив би повноцінно функціонувати нормальному аеропорту. У нас не літає скільки людей по Україні, по світу і навіть на популярні курорти – Єгипет, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати. Тому поки немає резону говорити про аеропорт «Луцьк». Бо це мільярдні інвестиції в доларах, а прибутковість не дозволить його окупити".
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Цим він поділився в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
За його словами, ідея спорудження цивільного терміналу на військовому аеродромі - утопія:
"В Миколаєві, наприклад, збудували аеропорт поруч з містом. І там величезна кількість коштів іде просто на підтримку його життєдіяльності. Той пасажиропотік авіатранспорту, який мав би Луцьк, не дозволив би повноцінно функціонувати нормальному аеропорту. У нас не літає скільки людей по Україні, по світу і навіть на популярні курорти – Єгипет, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати. Тому поки немає резону говорити про аеропорт «Луцьк». Бо це мільярдні інвестиції в доларах, а прибутковість не дозволить його окупити".
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Коментарі 2
У Рівному можуть обслуговувати аеропорт, а от у Луцьку - ні. Це означає одне - місцева влада не зацікавлена в розвитку ні міста ні області! Про мільярдну вартість - брехня повна! Львівський аеропорт обійшовся у 170-200 млн. дол. Відсутність аеропорту - одна за причин відсутності іноземних інвестицій.
То означає, що адміністративно-територіальною реформою центром Волинської області буде Рівне ! А оті дубнівські Пусті війти з Полішуками ніколи не відстоювали і не відстоюють інтереси лучан !
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