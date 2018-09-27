Чи дадуть друге дихання аеропорту «Луцьк»

Радник мерарозповів, чи збираються найближчим часом взятися за аеропорт "Луцьк".Цим він поділився в інтерв'юЗа його словами, ідея спорудження цивільного терміналу на військовому аеродромі - утопія:"В Миколаєві, наприклад, збудували аеропорт поруч з містом. І там величезна кількість коштів іде просто на підтримку його життєдіяльності. Той пасажиропотік авіатранспорту, який мав би Луцьк, не дозволив би повноцінно функціонувати нормальному аеропорту. У нас не літає скільки людей по Україні, по світу і навіть на популярні курорти – Єгипет, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати. Тому поки немає резону говорити про аеропорт «Луцьк». Бо це мільярдні інвестиції в доларах, а прибутковість не дозволить його окупити".