вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чи дадуть друге дихання аеропорту «Луцьк»

Чи дадуть друге дихання аеропорту «Луцьк»
Радник мера Ігор Поліщук розповів, чи збираються найближчим часом взятися за аеропорт "Луцьк".

Цим він поділився в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost.

За його словами, ідея спорудження цивільного терміналу на військовому аеродромі - утопія:

"В Миколаєві, наприклад, збудували аеропорт поруч з містом. І там величезна кількість коштів іде просто на підтримку його життєдіяльності. Той пасажиропотік авіатранспорту, який мав би Луцьк, не дозволив би повноцінно функціонувати нормальному аеропорту. У нас не літає скільки людей по Україні, по світу і навіть на популярні курорти – Єгипет, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати. Тому поки немає резону говорити про аеропорт «Луцьк». Бо це мільярдні інвестиції в доларах, а прибутковість не дозволить його окупити".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аеропорт, Луцьк, Ігор Поліщук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
У Рівному можуть обслуговувати аеропорт, а от у Луцьку - ні. Це означає одне - місцева влада не зацікавлена в розвитку ні міста ні області! Про мільярдну вартість - брехня повна! Львівський аеропорт обійшовся у 170-200 млн. дол. Відсутність аеропорту - одна за причин відсутності іноземних інвестицій.
Відповісти
То означає, що адміністративно-територіальною реформою центром Волинської області буде Рівне ! А оті дубнівські Пусті війти з Полішуками ніколи не відстоювали і не відстоюють інтереси лучан !
Відповісти
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку біля апеляційного суду – затор через аварію. ФОТО
Сьогодні, 12:31
П’яний волинянин на мотоциклі врізався в дерево
Сьогодні, 12:20
Чи дадуть друге дихання аеропорту «Луцьк»
Сьогодні, 12:12
На Волині п’яний мотоцикліст збив дівчину-підлітка: обоє – в лікарні
Сьогодні, 12:02
Скільки на Світязі коштують славнозвісні пончики
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
У Луцьку збиратимуть підписи, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек» через сморід У Луцьку збиратимуть підписи, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек» через сморід
02 липень, 19:02
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
27 вересень, 2018, 18:01
1 липня на Волині: гортаючи календар 1 липня на Волині: гортаючи календар
01 липень, 2018, 00:00
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно» Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
13 лютий, 2018, 12:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні заборонять продавати частину сигарет
07 липень, 12:22
 1
«Хочу, щоб кожен українець мав вибір! Це стане можливим завдяки виходу на європейський енергетичний ринок, – Наталія Бойко
Сьогодні, 13:25
 0
Телеміст з Росією – серйозний виклик інформаційній безпеці України, – «Європейська Солідарність»
Сьогодні, 13:23
 0
Для луцького парку можуть купити колесо огляду за 250 тисяч євро
Сьогодні, 13:19
 0
У луцькому РАЦСі нужденні можуть безкоштовно взяти речі та їжу
Сьогодні, 13:02
 0
Медіа
відео
1/8
﻿