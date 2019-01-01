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Більшість волинян не відчуває реальних результатів роботи президента Зеленського

Більшість волинян не відчуває реальних результатів роботи президента Зеленського
Більшість волинян не відчуває реальних результатів роботи президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке MLS Group проводило на Волині з 2 до 6 липня.

За даними соціологів більше 51% волинян не бачать жодного результату у вирішені президентом таких проблем, як:

– збагачення олігархів та зубожіння простих людей;

– високий рівень цін та інфляція;

– високі тарифи на комунальні послуги;

– низький рівень заробітної плати та пенсії;

– великі зарплати керівників держпідприємств;

– повернення Криму.

Більше 50% волинян не бачать результатів боротьби з корупцією та кумівством у владі.

46% не бачать активних дій по поверненню полонених, а 48% не відчувають, що щось робиться для припинення війни на Донбасі.

І лише 30% волинян все ж таки сподіваються, що це тільки початок і новий очільник держави таки зможе вирішити ці проблеми і варто лише трохи почекати.

Більшість волинян не відчуває реальних результатів роботи президента Зеленського


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Теги: опитування, Володимир Зеленський, результати, Волинь
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