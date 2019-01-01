Більшість волинян не відчуває реальних результатів роботи президента Зеленського
Сьогодні, 11:51
Більшість волинян не відчуває реальних результатів роботи президента Володимира Зеленського.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке MLS Group проводило на Волині з 2 до 6 липня.
За даними соціологів більше 51% волинян не бачать жодного результату у вирішені президентом таких проблем, як:
– збагачення олігархів та зубожіння простих людей;
– високий рівень цін та інфляція;
– високі тарифи на комунальні послуги;
– низький рівень заробітної плати та пенсії;
– великі зарплати керівників держпідприємств;
– повернення Криму.
Більше 50% волинян не бачать результатів боротьби з корупцією та кумівством у владі.
46% не бачать активних дій по поверненню полонених, а 48% не відчувають, що щось робиться для припинення війни на Донбасі.
І лише 30% волинян все ж таки сподіваються, що це тільки початок і новий очільник держави таки зможе вирішити ці проблеми і варто лише трохи почекати.
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Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке MLS Group проводило на Волині з 2 до 6 липня.
За даними соціологів більше 51% волинян не бачать жодного результату у вирішені президентом таких проблем, як:
– збагачення олігархів та зубожіння простих людей;
– високий рівень цін та інфляція;
– високі тарифи на комунальні послуги;
– низький рівень заробітної плати та пенсії;
– великі зарплати керівників держпідприємств;
– повернення Криму.
Більше 50% волинян не бачать результатів боротьби з корупцією та кумівством у владі.
46% не бачать активних дій по поверненню полонених, а 48% не відчувають, що щось робиться для припинення війни на Донбасі.
І лише 30% волинян все ж таки сподіваються, що це тільки початок і новий очільник держави таки зможе вирішити ці проблеми і варто лише трохи почекати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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