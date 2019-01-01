Більшість волинян не відчуває реальних результатів роботи президента Зеленського

Більшість волинян не відчуває реальних результатів роботи президента Володимира Зеленського.Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке MLS Group проводило на Волині з 2 до 6 липня.За даними соціологів більше 51% волинян не бачать жодного результату у вирішені президентом таких проблем, як:– збагачення олігархів та зубожіння простих людей;– високий рівень цін та інфляція;– високі тарифи на комунальні послуги;– низький рівень заробітної плати та пенсії;– великі зарплати керівників держпідприємств;– повернення Криму.Більше 50% волинян не бачать результатів боротьби з корупцією та кумівством у владі.46% не бачать активних дій по поверненню полонених, а 48% не відчувають, що щось робиться для припинення війни на Донбасі.І лише 30% волинян все ж таки сподіваються, що це тільки початок і новий очільник держави таки зможе вирішити ці проблеми і варто лише трохи почекати.