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Під Луцьком водій ВАЗ на смерть збив чоловіка. ФОТО

Під Луцьком водій ВАЗ на смерть збив чоловіка. ФОТО
Поблизу села Жидичин Ківерцівського району автомобіль ВАЗ 2016 збив 45-річного перехожого.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Смертельна аварія трапилась у суботу, 6 липня, по 23 годині.

За кермом легковика перебував 19-річний житель райцентру Ківерці.

Попередньо встановили, що водій допустив наїзд на 45-річного жителя обласного центру, котрий рухався в попутному напрямку. Внаслідок автопригоди лучанин загинув на місці події.

Під Луцьком водій ВАЗ на смерть збив чоловіка. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, смерть, Волинь
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