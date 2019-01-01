Під Луцьком водій ВАЗ на смерть збив чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 11:56
Поблизу села Жидичин Ківерцівського району автомобіль ВАЗ 2016 збив 45-річного перехожого.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Смертельна аварія трапилась у суботу, 6 липня, по 23 годині.
За кермом легковика перебував 19-річний житель райцентру Ківерці.
Попередньо встановили, що водій допустив наїзд на 45-річного жителя обласного центру, котрий рухався в попутному напрямку. Внаслідок автопригоди лучанин загинув на місці події.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Смертельна аварія трапилась у суботу, 6 липня, по 23 годині.
За кермом легковика перебував 19-річний житель райцентру Ківерці.
Попередньо встановили, що водій допустив наїзд на 45-річного жителя обласного центру, котрий рухався в попутному напрямку. Внаслідок автопригоди лучанин загинув на місці події.
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