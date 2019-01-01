Супрун розповіла, від яких хвороб рятує шоколад

Уляна Супрун розповіла про користь шоколаду і для кого він є шкідливим.



«І ми щасливі повідомити, що шоколад може бути корисним», – пише на своїй сторінці у Facebook



Вона повідомляє, молочний шоколад, ароматизований, солодкий, шоколадні поливи на печиві і цукерки або швидкорозчинна какао-суміш із цукру, сухого молока, якихось домішок і сумнівного какао ще нікого не вилікували. Лише навпаки.



У чому ж користь чорного шоколаду



Флаваноли какао і чорного шоколаду корисні для здоров’я судин. Наша імунна система, вистилка (ендотелій) судин та багато інших клітин тіла спілкуються між собою за допомогою різних молекул, як-от цитокінів і лейкотрієнів. Деякі із них пригнічують запалення, інші ж навпаки, спричиняють. Флаваноли заважають утворювати про-запальні молекули, зате сприяють утворенню закису азоту NO. Ця сполука розширює судини і знижує тиск. Таким чином, шоколад робить досить вагомий внесок в запобігання чи стримування прогресу атеросклерозу чи інших хвороб, пов’язаних із запаленням, і дещо знижує тиск. Зверніть увагу, що гіпертензію не можна лікувати шоколадками, її лікують прописаними ліками. Але якщо ви обираєте, що з’їсти – треба же щось їсти – доповніть щоденний раціон темним какао-порошком чи гірким шоколадом



Какао та шоколад мають антиоксидантну дію. Простіше кажучи, ці речовини не дають нашим молекулам псуватися від бомбардування дуже реактивними сполуками.



Поліфеноли какао добре впливають на баланс холестеролу. В одному із експериментів, після 7 днів споживання темного, багатого поліфенолами шоколаду, у людей знизився на 6% рівень ліпопротеїнів низької щільності (“поганий холестерол”) і на 9% зріс рівень ліпопротеїнів високої щільності (“хороший холестерол”). Подібні результати були отримані і в інших дослідженнях, в тому числі — людей із діабетом 2 типу.



Какао покращує кровопостачання мозку, чим може бути корисним пацієнтам із деменцією, хворобою Альцгеймера та тим, хто переніс інсульт.



Какао покращує виконавчі функції мозку, пам’яті і уважності. Шоколад чи какао корисні для збереження розумових здібностей і нормальної роботи серця в здорових людей, що мало сплять.



У какао також багато мікроелементів: магній, мідь, калій та залізо. Всі вони потрібні для нормальної роботи серцево-судинної і нервової систем.



Шоколад допомагає у фотозахисті нашої шкіри. Сонце зістарює шкіру — через ультрафіолет руйнуються колаген та гіалуронова кислота, потрібні для пружності. Водночас, зростає кількість мутацій та запускаються вільнорадикальні процеси. У кращому разі будуть зморшки на сухій шкірі, в гіршому — меланома чи інші форми раку. Щоб цьому запобігти, треба користуватися сонцезахисними кремами, носити закритий одяг і уникати сонця з 11 до 17. Сполуки шоколаду беруть участь у фотозахисті шкіри зсередини. Регулярне споживання чорного шоколаду чи какао зменшує прояви еритеми (почервоніння), запалення і вільнорадикальних процесів, а також покращує кровопостачання шкіри і утворення колагену. Але це все одно не означає, що можна весь день лежати на пляжі і їсти шоколадки.



Чи дійсно шоколад може викликати алергію



Міф про те, що дітям не можна червоних ягід, жовтих цитрусових і чорного шоколаду міцно сидить в головах. Дійсно, шоколад і какао містять багато різних сполук, тож цілком можливо, що щось із них викликатиме алергію. Та насправді, те, що приймають за алергію в дитини, це атиповий або системний контактний дерматит. Харчова алергія проявляється як біль в животі, свербіж слизових рота, навіть вертання їжі чи діарея. Дерматит дійсно часто супроводжуються і харчовими аллергіями, тож інколи вони збігаються. Але найпоширенішими харчовими алергенами є молочні продукти, горіхи чи яйця, але не какао. Шоколад може бути тригером дерматиту через наявність молока, горіхів, або вміст нікелю, який вважають одним із провокаторів системного дерматиту.



Дітям не варто їсти шоколад, бо це солодощі, загроза для зубів, і зайві калорії замість повноцінної їжі. Але саме какао чи масло какао, здебільшого, не становлять загрози для здоров’я. Наразі експериментальні дані свідчать, що флавоноїди какао, навпаки, позитивно впливають на стан імунної системи кишківника, і запобігають харчовим алергіям. Все не так, як ми звикли гадати.



Як обрати хороший шоколад



Масла какао і какао має бути не менше 70%. Що темніший шоколад, то краще. В переліку складових какао і масло какао мають стояти на першому місці, і цукор - на останньому. Оскільки какао коштує значно дорожче за цукор, то такий шоколад не може бути дешевим.



Молоко не потрібне. В шоколад, навіть чорний, інколи додають білки молока для пом’якшення смаку, але це не обов’язково. Молочний шоколад нічим не корисний, не обманюйте себе.



Шоколад має мазати пальці. Масло какао має такий склад жирних кислот, що плавиться при 35-37 градусах за Цельсієм. Якщо ви тримаєте шоколадку в руці, і пальці чисті, то викиньте — це підробка. Чим же таке гарне масло какао? Воно не псується і не прогорає, та містить мононенасичені жирні кислоти, окрім насичених. У підробці переважають насичені жири, не конче потрібні серцево-судинній системи. Радше навпаки.



Какао має бути заготовлене без порушення прав людей (fair trade). Про це має бути зазначено на обгортці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Українирозповіла про користь шоколаду і для кого він є шкідливим.«І ми щасливі повідомити, що шоколад може бути корисним», – пише на своїй сторінці у Facebook Уляна Супрун Вона повідомляє, молочний шоколад, ароматизований, солодкий, шоколадні поливи на печиві і цукерки або швидкорозчинна какао-суміш із цукру, сухого молока, якихось домішок і сумнівного какао ще нікого не вилікували. Лише навпаки.Флаваноли какао і чорного шоколаду корисні для здоров’я судин. Наша імунна система, вистилка (ендотелій) судин та багато інших клітин тіла спілкуються між собою за допомогою різних молекул, як-от цитокінів і лейкотрієнів. Деякі із них пригнічують запалення, інші ж навпаки, спричиняють. Флаваноли заважають утворювати про-запальні молекули, зате сприяють утворенню закису азоту NO. Ця сполука розширює судини і знижує тиск. Таким чином, шоколад робить досить вагомий внесок в запобігання чи стримування прогресу атеросклерозу чи інших хвороб, пов’язаних із запаленням, і дещо знижує тиск. Зверніть увагу, що гіпертензію не можна лікувати шоколадками, її лікують прописаними ліками. Але якщо ви обираєте, що з’їсти – треба же щось їсти – доповніть щоденний раціон темним какао-порошком чи гірким шоколадомКакао та шоколад мають антиоксидантну дію. Простіше кажучи, ці речовини не дають нашим молекулам псуватися від бомбардування дуже реактивними сполуками.Поліфеноли какао добре впливають на баланс холестеролу. В одному із експериментів, після 7 днів споживання темного, багатого поліфенолами шоколаду, у людей знизився на 6% рівень ліпопротеїнів низької щільності (“поганий холестерол”) і на 9% зріс рівень ліпопротеїнів високої щільності (“хороший холестерол”). Подібні результати були отримані і в інших дослідженнях, в тому числі — людей із діабетом 2 типу.Какао покращує кровопостачання мозку, чим може бути корисним пацієнтам із деменцією, хворобою Альцгеймера та тим, хто переніс інсульт.Какао покращує виконавчі функції мозку, пам’яті і уважності. Шоколад чи какао корисні для збереження розумових здібностей і нормальної роботи серця в здорових людей, що мало сплять.У какао також багато мікроелементів: магній, мідь, калій та залізо. Всі вони потрібні для нормальної роботи серцево-судинної і нервової систем.Шоколад допомагає у фотозахисті нашої шкіри. Сонце зістарює шкіру — через ультрафіолет руйнуються колаген та гіалуронова кислота, потрібні для пружності. Водночас, зростає кількість мутацій та запускаються вільнорадикальні процеси. У кращому разі будуть зморшки на сухій шкірі, в гіршому — меланома чи інші форми раку. Щоб цьому запобігти, треба користуватися сонцезахисними кремами, носити закритий одяг і уникати сонця з 11 до 17. Сполуки шоколаду беруть участь у фотозахисті шкіри зсередини. Регулярне споживання чорного шоколаду чи какао зменшує прояви еритеми (почервоніння), запалення і вільнорадикальних процесів, а також покращує кровопостачання шкіри і утворення колагену. Але це все одно не означає, що можна весь день лежати на пляжі і їсти шоколадки.Міф про те, що дітям не можна червоних ягід, жовтих цитрусових і чорного шоколаду міцно сидить в головах. Дійсно, шоколад і какао містять багато різних сполук, тож цілком можливо, що щось із них викликатиме алергію. Та насправді, те, що приймають за алергію в дитини, це атиповий або системний контактний дерматит. Харчова алергія проявляється як біль в животі, свербіж слизових рота, навіть вертання їжі чи діарея. Дерматит дійсно часто супроводжуються і харчовими аллергіями, тож інколи вони збігаються. Але найпоширенішими харчовими алергенами є молочні продукти, горіхи чи яйця, але не какао. Шоколад може бути тригером дерматиту через наявність молока, горіхів, або вміст нікелю, який вважають одним із провокаторів системного дерматиту.Дітям не варто їсти шоколад, бо це солодощі, загроза для зубів, і зайві калорії замість повноцінної їжі. Але саме какао чи масло какао, здебільшого, не становлять загрози для здоров’я. Наразі експериментальні дані свідчать, що флавоноїди какао, навпаки, позитивно впливають на стан імунної системи кишківника, і запобігають харчовим алергіям. Все не так, як ми звикли гадати.Масла какао і какао має бути не менше 70%. Що темніший шоколад, то краще. В переліку складових какао і масло какао мають стояти на першому місці, і цукор - на останньому. Оскільки какао коштує значно дорожче за цукор, то такий шоколад не може бути дешевим.Молоко не потрібне. В шоколад, навіть чорний, інколи додають білки молока для пом’якшення смаку, але це не обов’язково. Молочний шоколад нічим не корисний, не обманюйте себе.Шоколад має мазати пальці. Масло какао має такий склад жирних кислот, що плавиться при 35-37 градусах за Цельсієм. Якщо ви тримаєте шоколадку в руці, і пальці чисті, то викиньте — це підробка. Чим же таке гарне масло какао? Воно не псується і не прогорає, та містить мононенасичені жирні кислоти, окрім насичених. У підробці переважають насичені жири, не конче потрібні серцево-судинній системи. Радше навпаки.Какао має бути заготовлене без порушення прав людей (fair trade). Про це має бути зазначено на обгортці.

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