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На Волині п’яний мотоцикліст збив дівчину-підлітка: обоє – в лікарні

На Волині п’яний мотоцикліст збив дівчину-підлітка: обоє – в лікарні
Учора, 7 липня, близько 12 години в селі Велимче Ратнівського району 23-річний місцевий житель на мотоциклі збив 16-річну жительку Ковельського району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Відомо, що перехожа рухалася узбіччям дороги в попутному напрямку.

Попередньо встановили, що мотоцикліст перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Постраждали обоє учасників ДТП. Їх також госпіталізували у центральну районну лікарню. Транспортний засіб поліцейські вилучили та розпочали кримінальне провадження.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь, мотоцикліст
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