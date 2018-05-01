На Волині п’яний мотоцикліст збив дівчину-підлітка: обоє – в лікарні





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Відомо, що перехожа рухалася узбіччям дороги в попутному напрямку.



Попередньо встановили, що мотоцикліст перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.



Постраждали обоє учасників ДТП. Їх також госпіталізували у центральну районну лікарню. Транспортний засіб поліцейські вилучили та розпочали кримінальне провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 7 липня, близько 12 години в селі Велимче Ратнівського району 23-річний місцевий житель на мотоциклі збив 16-річну жительку Ковельського району.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Відомо, що перехожа рухалася узбіччям дороги в попутному напрямку.Попередньо встановили, що мотоцикліст перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.Постраждали обоє учасників ДТП. Їх також госпіталізували у центральну районну лікарню. Транспортний засіб поліцейські вилучили та розпочали кримінальне провадження.

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