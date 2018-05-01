На Волині п’яний мотоцикліст збив дівчину-підлітка: обоє – в лікарні
Сьогодні, 12:02
Учора, 7 липня, близько 12 години в селі Велимче Ратнівського району 23-річний місцевий житель на мотоциклі збив 16-річну жительку Ковельського району.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відомо, що перехожа рухалася узбіччям дороги в попутному напрямку.
Попередньо встановили, що мотоцикліст перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.
Постраждали обоє учасників ДТП. Їх також госпіталізували у центральну районну лікарню. Транспортний засіб поліцейські вилучили та розпочали кримінальне провадження.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відомо, що перехожа рухалася узбіччям дороги в попутному напрямку.
Попередньо встановили, що мотоцикліст перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.
Постраждали обоє учасників ДТП. Їх також госпіталізували у центральну районну лікарню. Транспортний засіб поліцейські вилучили та розпочали кримінальне провадження.
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