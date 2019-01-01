П’яний волинянин на мотоциклі врізався в дерево
Сьогодні, 12:20
В селищі Заболоття Ратнівського району 25-річний місцевий житель на мотоциклі з’їхав з дороги та врізався в дерево.
Інцидент трапився вчора, близько четвертої ранку, - пише ГУНП у Волинській області.
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Попередньо, хлопець перебував у стані алкогольного сп’яніння. Мотоцикліста госпіталізували в хірургію центральної райлікарні.
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Інцидент трапився вчора, близько четвертої ранку, - пише ГУНП у Волинській області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині п’яний мотоцикліст збив дівчину-підлітка: обоє – в лікарні
Попередньо, хлопець перебував у стані алкогольного сп’яніння. Мотоцикліста госпіталізували в хірургію центральної райлікарні.
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