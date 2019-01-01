П’яний волинянин на мотоциклі врізався в дерево





Інцидент трапився вчора, близько четвертої ранку, - пише ГУНП у Волинській області.



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Попередньо, хлопець перебував у стані алкогольного сп’яніння. Мотоцикліста госпіталізували в хірургію центральної райлікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селищі Заболоття Ратнівського району 25-річний місцевий житель на мотоциклі з’їхав з дороги та врізався в дерево.Інцидент трапився вчора, близько четвертої ранку, - пише ГУНП у Волинській області.Попередньо, хлопець перебував у стані алкогольного сп’яніння. Мотоцикліста госпіталізували в хірургію центральної райлікарні.

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