В аварії на Волині постраждав іноземець





Внаслідок ДТП іноземець отримав травми, однак не госпіталізувався, - пише ГУНП у Волинській області.



До слова, протягом минулої доби на території області сталося 13 дорожньо-транспортних пригод. Також аварії з потерпілими сталися в Луцьку, Любешівському, Маневицькому та Старовижівському районах.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження слідчі розпочали кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі зіткнулися автомобілі Renault Daster під керуванням 63-річного іноземця та Fiat Scudo за кермом якого перебував 33-річний житель Ковельського району.Внаслідок ДТП іноземець отримав травми, однак не госпіталізувався, - пише ГУНП у Волинській області.До слова, протягом минулої доби на території області сталося 13 дорожньо-транспортних пригод. Також аварії з потерпілими сталися в Луцьку, Любешівському, Маневицькому та Старовижівському районах.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження слідчі розпочали кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

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