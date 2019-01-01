вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В аварії на Волині постраждав іноземець

В аварії на Волині постраждав іноземець
У Ковелі зіткнулися автомобілі Renault Daster під керуванням 63-річного іноземця та Fiat Scudo за кермом якого перебував 33-річний житель Ковельського району.

Внаслідок ДТП іноземець отримав травми, однак не госпіталізувався, - пише ГУНП у Волинській області.

До слова, протягом минулої доби на території області сталося 13 дорожньо-транспортних пригод. Також аварії з потерпілими сталися в Луцьку, Любешівському, Маневицькому та Старовижівському районах.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження слідчі розпочали кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Волинь, іноземець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ТРЦ «ПортCity» – знижковий марафон*
Сьогодні, 14:36
Українців попередили про суттєве погіршення погоди
Сьогодні, 14:19
В аварії на Волині постраждав іноземець
Сьогодні, 14:14
«Поліська регата»: серед переможців – волиняни. ФОТО
Сьогодні, 14:05
Чорничний бізнес на Волині: скільки можна заробити за сезон. ВІДЕО
Сьогодні, 13:48
Схожі новини
П’яний волинянин на мотоциклі врізався в дерево П’яний волинянин на мотоциклі врізався в дерево
Сьогодні, 12:20
На Волині п’яний мотоцикліст збив дівчину-підлітка: обоє – в лікарні На Волині п’яний мотоцикліст збив дівчину-підлітка: обоє – в лікарні
Сьогодні, 12:02
Під Луцьком водій ВАЗ на смерть збив чоловіка. ФОТО Під Луцьком водій ВАЗ на смерть збив чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 11:56
Постраждало п'ятеро осіб: на Волині зіткнулись дві автівки Постраждало п'ятеро осіб: на Волині зіткнулись дві автівки
03 липень, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні заборонять продавати частину сигарет
07 липень, 12:22
 1
Китайську компанію, яка везла через «Ягодин» контрабанду, оштрафують майже на 200 тисяч
Сьогодні, 14:47
 0
У ТРЦ «ПортCity» – знижковий марафон*
Сьогодні, 14:36
 0
Українців попередили про суттєве погіршення погоди
Сьогодні, 14:19
 0
В аварії на Волині постраждав іноземець
Сьогодні, 14:14
 0
Медіа
відео
1/8
﻿