вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Поліська регата»: серед переможців – волиняни. ФОТО

«Поліська регата»: серед переможців – волиняни. ФОТО
Любешівська команда "Любешівагроліс" здобула перемогу у міжнародному фестивалі з екстремального водного туризму «Поліська регата», що тривав минулими вихідними.

Загалом взяли участь 31 команда, повідомляє Волинь Нова.

Цьогорічні перегони руслами Стоходу, Прип’яті та озера Люб’язь зібрали любителів греблі на байдарках з Любешівського та Маневицького районів, міст Луцька та Києва, Рівненської та Полтавської областей та Білорусі.

Відомо, лідерами першого дня змагань стали команди "Любешівагроліс", "Валянки" та "Шалені весла". Проте наступного дня декілька команд погіршили результати, натомість інші покращили.

У загальному заліку переможцями стали любешівська команда ДП "Любешівагроліс" (І місце), білоруські "Валянки" (ІІ місце) та любешівсько-полтавський "Сінєгал".

Таблиця топ-5 команд 10-го фестивалю "Поліська регата":
«Поліська регата»: серед переможців – волиняни. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, міжнародний фестиваль, любешівська команда, перемога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українців попередили про суттєве погіршення погоди
Сьогодні, 14:19
В аварії на Волині постраждав іноземець
Сьогодні, 14:14
«Поліська регата»: серед переможців – волиняни. ФОТО
Сьогодні, 14:05
Чорничний бізнес на Волині: скільки можна заробити за сезон. ВІДЕО
Сьогодні, 13:48
Хтось с**е вам на голову, а ви терпите? – переможниця «Ігор Нескорених» про сморід у Луцьку
Сьогодні, 13:38
Схожі новини
У Харкові волинянка «наштурмувала» пожежну драбину на перше місце У Харкові волинянка «наштурмувала» пожежну драбину на перше місце
03 липень, 18:30
Волинський ансамбль народного танцю – переможець міжнародного фестивалю. ФОТО Волинський ансамбль народного танцю – переможець міжнародного фестивалю. ФОТО
02 липень, 20:55
Збірна Волинської області перемогла на Чемпіонаті України з рукопашного бою Збірна Волинської області перемогла на Чемпіонаті України з рукопашного бою
21 травень, 20:26
Ковельчанка здобула «золото» міжнародного турніру з вільної боротьби Ковельчанка здобула «золото» міжнародного турніру з вільної боротьби
17 травень, 19:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні заборонять продавати частину сигарет
07 липень, 12:22
 1
Китайську компанію, яка везла через «Ягодин» контрабанду, оштрафують майже на 200 тисяч
Сьогодні, 14:47
 0
У ТРЦ «ПортCity» – знижковий марафон*
Сьогодні, 14:36
 0
Українців попередили про суттєве погіршення погоди
Сьогодні, 14:19
 0
В аварії на Волині постраждав іноземець
Сьогодні, 14:14
 0
Медіа
відео
1/8
﻿