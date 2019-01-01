«Поліська регата»: серед переможців – волиняни. ФОТО





Загалом взяли участь 31 команда, повідомляє



Цьогорічні перегони руслами Стоходу, Прип’яті та озера Люб’язь зібрали любителів греблі на байдарках з Любешівського та Маневицького районів, міст Луцька та Києва, Рівненської та Полтавської областей та Білорусі.



Відомо, лідерами першого дня змагань стали команди "Любешівагроліс", "Валянки" та "Шалені весла". Проте наступного дня декілька команд погіршили результати, натомість інші покращили.



У загальному заліку переможцями стали любешівська команда ДП "Любешівагроліс" (І місце), білоруські "Валянки" (ІІ місце) та любешівсько-полтавський "Сінєгал".



Таблиця топ-5 команд 10-го фестивалю "Поліська регата":



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любешівська команда "Любешівагроліс" здобула перемогу у міжнародному фестивалі з екстремального водного туризму «Поліська регата», що тривав минулими вихідними.Загалом взяли участь 31 команда, повідомляє Волинь Нова Цьогорічні перегони руслами Стоходу, Прип’яті та озера Люб’язь зібрали любителів греблі на байдарках з Любешівського та Маневицького районів, міст Луцька та Києва, Рівненської та Полтавської областей та Білорусі.Відомо, лідерами першого дня змагань стали команди "Любешівагроліс", "Валянки" та "Шалені весла". Проте наступного дня декілька команд погіршили результати, натомість інші покращили.У загальному заліку переможцями стали любешівська команда ДП "Любешівагроліс" (І місце), білоруські "Валянки" (ІІ місце) та любешівсько-полтавський "Сінєгал".Таблиця топ-5 команд 10-го фестивалю "Поліська регата":

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