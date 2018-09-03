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Для луцького парку можуть купити колесо огляду за 250 тисяч євро

Для луцького парку можуть купити колесо огляду за 250 тисяч євро
У центральному парку Луцька може з'явитися новий атракціон.

Про це в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost розповів радник мера Ігор Поліщук.

За його словами, мерія на 3 роки продовжила договір з підприємцем, який працює в парку і обслуговує атракціони. Згідно з цим документом, він зобов’язаний зробити оновлення. Нині ж підприємство виставило на продаж декілька старих атракціонів, щоб вивільнити місце для нових.

"Більше того, ми працюємо і над тим, щоб купити атракціони і з бюджету. Цікавилися цінами. Колесу огляду – якісне і з ілюмінацією – коштує 250 тисяч євро. Побачимо, яким буде бюджет наступного року. Можливо, ми і зробимо для лучан таку атракцію", - додав Поліщук.

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Теги: парк, атракціони, Луцьк
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