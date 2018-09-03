Для луцького парку можуть купити колесо огляду за 250 тисяч євро

У центральному парку Луцька може з'явитися новий атракціон.Про це в інтерв'юрозповів радник мераЗа його словами, мерія на 3 роки продовжила договір з підприємцем, який працює в парку і обслуговує атракціони. Згідно з цим документом, він зобов’язаний зробити оновлення. Нині ж підприємство виставило на продаж декілька старих атракціонів, щоб вивільнити місце для нових."Більше того, ми працюємо і над тим, щоб купити атракціони і з бюджету. Цікавилися цінами. Колесу огляду – якісне і з ілюмінацією – коштує 250 тисяч євро. Побачимо, яким буде бюджет наступного року. Можливо, ми і зробимо для лучан таку атракцію", - додав Поліщук.