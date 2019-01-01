Телеміст з Росією – серйозний виклик інформаційній безпеці України, – «Європейська Солідарність»

У «Європейській Солідарності» вважають, що проведення так званого «телемосту» з Росією неможливе, поки на українській землі стоять солдати країни-агресора.Про це йдеться на сторінці політсили у Facebook.«Анонсований на 12 липня «телеміст» за участю забороненого в Україні пропагандистського телеканалу «Россия-24» та одного з українських каналів, який входить в медіа-групу, – це серйозний виклик усій інформаційній безпеці України.«Європейська солідарність» вважає, що даний проект – це безумовна легалізація пропагандистського російського контенту через українські мас-медіа, яку ми трактуємо як дії, які створюють реальні загрози національним інтересам, суверенітету і територіальній цілісності України», – йдеться у повідомленні.Також у політсилі нагадали, що згідно указу Президента України Петра Порошенка №549/2015 від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» телеканал Росія-24, який входить до структури Федерального державного підприємства «Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія» і який фінансується з бюджету країни-агресора, знаходиться під санкціями. Тобто, щодо каналу діє норма про «обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування».«Ми нагадуємо ініціаторам та прямим виконавцям цього «телевізійного шоу», що умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності підпадають під кримінальне розслідування.Ми вважаємо, що проведення так званого «телемосту» – це виключна провокація з боку Кремля. Це ще один механізм впливу на українців під час виборчої кампанії. Мета Москви проста – через буцім-то розмови «про мир» завести до Верховної Ради України якомога більшу кількість проросійських депутатів, аби політично закріпити реванш у стінах Верховної Ради.Ми закликаємо Службу безпеки України, Раду національної безпеки і оборони України, Національну Раду з питань телебачення і радіомовлення дати миттєву реакцію щодо так званого «телемосту», анонсованого пропагандистським каналом Володимира Путіна.Ми попереджаємо, що у разі відсутності такої реакції, залишаємо за собою право на протест проти бездіяльності вказаних органів», – підкреслюють у прес-службі «Європейської Солідарності».«Телемости з Росією можливі тільки тоді, коли останній чобіт російського військового покине територію України!» – резюмували у дописі.