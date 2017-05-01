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Китайську компанію, яка везла через «Ягодин» контрабанду, оштрафують майже на 200 тисяч

Китайську компанію, яка везла через «Ягодин» контрабанду, оштрафують майже на 200 тисяч
Посадові особи управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Волинської митниці ДФС виявили і припинили протиправний намір ввезти контрабандою на митну територію України друковані схеми із Китаю та літієві батарейки, що вироблені у Індонезії.

Загальна вартість товару – 178 664 гривні, – повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.

Правоохоронці встановили, що на замовлення української фірми з Китаю через Польщу постачали партії друкованих схем, полімерних ущільнювачів та напівпровідникових приборів. Загалом було задекларовано 10-ть пакувальних місць з дрібним товаром, який у причепі вантажівки ввозили через пункт пропуску "Ягодин".

Під час повного митного огляду з поштучним перерахунком вкладень встановили перевищення кількості друкованих схем на 22 тисячі штук. Крім того, додатково виявлено 22 тисячі літієвих батарейок, які в товаросупровідних документах взагалі не значились.

За подання до митного контролю недостовірних відомостей про товар китайську компанію притягнуть до відповідальності за ст. 483 Митного Кодексу України. Вона передбачає конфіскацію незадекларованого товару та накладення штрафу у повному розмірі його вартості.

Наразі товар тимчасово вилучили на склад митниці, а матеріали справи передали на розгляд суду.

Китайську компанію, яка везла через «Ягодин» контрабанду, оштрафують майже на 200 тисяч

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Теги: Луцьк, Ягодин, митниця ДФС, Волинь, Китай, контрабанда, схеми, батарейки
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