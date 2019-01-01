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Українців попередили про суттєве погіршення погоди

Українців попередили про суттєве погіршення погоди
Сьогодні, 8 липня, та завтра, 9 липня, в Україні очікуються сильні зливи та шквальний вітер.

Про це інформує прес-служба у ДСНС України.

"За даними УкрГідрометцентру, 8 липня в Україні - місцями грози, вдень у центральних, південних та більшості східних областей - місцями значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності).

9 липня вночі у східних областях та Приазов'ї, вдень у західних та місцями в північних областях грози", – йдеться у повідомленні.

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Теги: Україна, погіршення погоди, попередження, дощі, шквальний вітер
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