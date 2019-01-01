У ТРЦ «ПортCity» – знижковий марафон*





Взуття, одяг, аксесуари, прикраси, товари для дітей – все необхідне за найвигіднішими цінами.



«Знижки до 70%! Поспішайте, адже кількість товарів обмежена.



ТРЦ «ПортCity» чекає Вас на найвигідніший шопінг 2019 року!» – підкреслюють у ТРЦ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ТРЦ ПортCity офіційно стартував знижковий марафон.Взуття, одяг, аксесуари, прикраси, товари для дітей – все необхідне за найвигіднішими цінами.«Знижки до 70%! Поспішайте, адже кількість товарів обмежена.ТРЦ «ПортCity» чекає Вас на найвигідніший шопінг 2019 року!» – підкреслюють у ТРЦ.

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