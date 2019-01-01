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У ТРЦ «ПортCity» – знижковий марафон*

У ТРЦ «ПортCity» – знижковий марафон*
У ТРЦ ПортCity офіційно стартував знижковий марафон.

Взуття, одяг, аксесуари, прикраси, товари для дітей – все необхідне за найвигіднішими цінами.

«Знижки до 70%! Поспішайте, адже кількість товарів обмежена.

ТРЦ «ПортCity» чекає Вас на найвигідніший шопінг 2019 року!» – підкреслюють у ТРЦ.

У ТРЦ «ПортCity» – знижковий марафон*

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Теги: ПортCity
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