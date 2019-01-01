Військовий з Волині брав гроші в кредит під чужим іменем





Нововолинський міський суд 1 липня призначив чоловіку 51 тисячу гривень штрафу, – пише



Відомо, володимирчанин хотів взяти кредит-онлайн у фінансовій установі “Манівео” та йому відмовили. Тоді вирішив скористатися чужими анкетними даними. Копію ідентифікаційного коду та паспорту свого сусіда засуджений отримав від нього раніше, коли допомагав за проханням останнього у пересиланні вищевказаних документів через мережу інтернет.



Відтак, 10 лютого 2018 року з метою отримання кредиту для задоволення своїх потреб надав неправдиву інформацію щодо особи позичальника, вказавши дані сусіда та реквізити особистої банківської карти. Отримав кредит на суму 1000 грн.



Таким же чином 17 лютого того ж року взяв у кредит 3000 тисячі гривень, 17 березня – 5 тисяч гривень, 16 квітня – 7000 тисяч гривень, 14 червня – 10 740 тисяч гривень.



На чоловіка відкрили кримінальне провадження за статтею 222 КК України (частина 1.2) – шахрайство з фінансовими ресурсами, вчинене повторно.



У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Усі кредити крім останнього, він погасив, але має намір погасити і останній у розмірі 10 470 тисяч гривень. У вчиненому розкаявся.



Зазначимо, суд призначив покарання у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 гривень з позбавленням права займатись фінансово-господарською діяльністю строком два роки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ласків Володимир-Волинського району чоловік, який працює військовослужбовцем за контрактом, брав кредити-онлайн під іменем сусіда на загальну суму 26 470 тисяч гривень.Нововолинський міський суд 1 липня призначив чоловіку 51 тисячу гривень штрафу, – пише Буг Відомо, володимирчанин хотів взяти кредит-онлайн у фінансовій установі “Манівео” та йому відмовили. Тоді вирішив скористатися чужими анкетними даними. Копію ідентифікаційного коду та паспорту свого сусіда засуджений отримав від нього раніше, коли допомагав за проханням останнього у пересиланні вищевказаних документів через мережу інтернет.Відтак, 10 лютого 2018 року з метою отримання кредиту для задоволення своїх потреб надав неправдиву інформацію щодо особи позичальника, вказавши дані сусіда та реквізити особистої банківської карти. Отримав кредит на суму 1000 грн.Таким же чином 17 лютого того ж року взяв у кредит 3000 тисячі гривень, 17 березня – 5 тисяч гривень, 16 квітня – 7000 тисяч гривень, 14 червня – 10 740 тисяч гривень.На чоловіка відкрили кримінальне провадження за статтею 222 КК України (частина 1.2) – шахрайство з фінансовими ресурсами, вчинене повторно.У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Усі кредити крім останнього, він погасив, але має намір погасити і останній у розмірі 10 470 тисяч гривень. У вчиненому розкаявся.Зазначимо, суд призначив покарання у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 гривень з позбавленням права займатись фінансово-господарською діяльністю строком два роки.

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