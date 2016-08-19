Як вибрати дорожню сумку: поради волинянам

Волинянам розповіли, яку дорожню сумку або валізу краще обрати.Про це йдеться на сайті Головного управління Держприродспоживслужби у Волинській області.«Перш за все потрібно вирішити, куди ви їдете, навіщо і на скільки часу», – запевняють у прес-службі управління.Однією з головних переваг сумок є їх м'якість. При транспортуванні сумки, наприклад, в автомобілі, м'яку сумку можна запхнути в будь-який кут багажника або салону, а з валізою фіксованої форми зробити цього не можна. Крім того, сумку можна переносити за допомогою наплічного ременя, при цьому сумка добре і зручно прилягає до тіла мандрівника. Окремий вид сумок - сумки на коліщатках, що поєднують в собі зручність транспортування і змінність форми - але врахуйте, що форми тільки верхньої частини сумки, оскільки дно закріплено на жорсткій рамі з коліщатками. Ще одна важлива перевага сумок - їх невеликий розмір і можливість взяти із собою в літак. Відразу відзначимо і головний недолік будь-яких сумок - речі в них неминуче мнуться.Переваги валіз перед сумками очевидні – при переїзді речі в них можна укласти більш акуратно, менше мнуться і значно краще виглядають по приїзді. Однак, велику валізу при авіаційному перельоті доводиться здавати в багаж, що загрожує втратою речей. Тому варто задуматися, чи дійсно вам потрібно стільки речей на тижневий відпочинок? Є сенс придбати валізу, яку за розміром дозволено брати в салон літака – в інструкції на валізу це обов'язково буде вказано.Сумки не обов'язково забезпечуються коліщатками, а от валізи без коліс зараз практично не випускають. Однак коліщатка теж бувають різні. Насамперед, вони повинні, по можливості, глибше розташовуватись в корпусі валізи, інакше при навантаженні-розвантаженні в аеропорту їх обов'язково зламають. Важливо, щоб колеса оберталися окремо, кожне на своїй осі. Скільки коліс? Якщо має транспортування виключно по гладкій рівній поверхні - то краще чотири (для великих валіз), Причому вони повинні бути зроблені з гумоподібного силікону, колеса з жорсткої пластмаси обов'язково тріснуть і зламаються.Уявити собі валізу або сумку на коліщатках без телескопічної ручки зараз неможливо. Але годиться не всяка – краще, якщо ручка буде з двох, а не трьох висувних секцій (менше ламається). Ручка повинна бути міцною і повністю ховатись в корпусі вашої поклажі. І обов'язково – крім висувною ручки повинна бути ще одна, а краще дві звичайні ручки з пластмаси або міцної пластикової стрічки. Вантажники в аеропорту не стануть морочитися з телескопічною ручкою, і якщо інших немає – просто шпурнуть валізу на стрічку транспортера, схопивши за колеса або кути, обов'язково що-небудь пошкодивши. При покупці сумки середньої вартості особливу увагу слід звернути на кріплення і вид ручок. Ручки повинні бути міцно прикріплені до основи - можна просто посмикати. Бажано, щоб ручки були армовані, наприклад полівінілхлоридною трубкою.У корпус валізи зазвичай вбудовують цифровий замок. Здавалося б, цього й досить, проте краще, якщо є ще й вушка для навісного замка. Особливо великі валізи варто замотати спеціальною плівкою, але не від злодіїв, а щоб при трясці випадково не розкрилися замочки.Легкі валізки з міцної синтетики зручні, але все-таки бояться порізів і інших пошкоджень. Пластикові жорсткі валізи в цьому сенсі набагато краще, проте дряпаються і навіть тріскаються. Найміцніші валізи зроблені з пластику, армованого дрібною металевою (титановою) стружкою. Але, відповідно, вони коштують дорожче.Найпрестижнішими і, відповідно, найважчими і незручними є валізи зі шкіри. І вже звичайно, найдорожчими. Сумки виготовляють з нейлону, або з більш значної синтетики з полімерної підкладкою, або зі шкірзамінника і, нарешті, з натуральної шкіри. Найдешевші – це, зрозуміло, нейлонові сумки самих різних розмірів. Найефектніші, солідні і дорогі сумки виготовлені зі шкіри – зазвичай великої рогатої худоби, а то і екзотичних тварин.Всередині валізи має бути кілька відділень, що закриваються на блискавку або просто відокремлених один від одного відділень.