У центрі Луцька приміщення колишньої їдальні «Берізка» здаватимуть в оренду
Сьогодні, 15:09
У Луцьку орендаря приміщення, де працювало кафе «Берізка», повторно намагаються визначити через проведення аукціону.
Йдеться про довгострокову оренду приміщень під заклад громадського харчування або сферу обслуговування, - пишуть Волинські новини.
«Центр Луцька, окремий вхід та доступ 24/7. Місце під зовнішню рекламу на головну вулицю. Усі комунікації: електропостачання, водопостачання та водовідведення», - повідомляють в описі активу.
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Приміщення площею 193,3 метра квадратного на вулиці Кривий Вал, 19, належить АТ «Укрпошта». Цінові пропозиції приймають до 11 липня, відбудеться аукціон 12 липня. Початкова ціна продажу лоту – 15 тисяч гривень на місяць. Договір планують укладати на термін 35 місяців.
Передбачається, що орендар сплачуватиме додаткові платежі за комунальні, експлуатаційні послуги, електроенергію. Попереджують, що об’єкт оренди не може використовуватися для: діяльності політичних партій, організацій, об’єднань, асоціацій, союзів молоді при політичних партіях тощо; цілей, пов’язаних з наданням поштових послуг; розміщення закладів з надання послуги доступу до азартних ігор.
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Йдеться про довгострокову оренду приміщень під заклад громадського харчування або сферу обслуговування, - пишуть Волинські новини.
«Центр Луцька, окремий вхід та доступ 24/7. Місце під зовнішню рекламу на головну вулицю. Усі комунікації: електропостачання, водопостачання та водовідведення», - повідомляють в описі активу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Ревізор» у луцькій їдальні: дешево, але брудно
Приміщення площею 193,3 метра квадратного на вулиці Кривий Вал, 19, належить АТ «Укрпошта». Цінові пропозиції приймають до 11 липня, відбудеться аукціон 12 липня. Початкова ціна продажу лоту – 15 тисяч гривень на місяць. Договір планують укладати на термін 35 місяців.
Передбачається, що орендар сплачуватиме додаткові платежі за комунальні, експлуатаційні послуги, електроенергію. Попереджують, що об’єкт оренди не може використовуватися для: діяльності політичних партій, організацій, об’єднань, асоціацій, союзів молоді при політичних партіях тощо; цілей, пов’язаних з наданням поштових послуг; розміщення закладів з надання послуги доступу до азартних ігор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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