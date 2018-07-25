У центрі Луцька приміщення колишньої їдальні «Берізка» здаватимуть в оренду





Йдеться про довгострокову оренду приміщень під заклад громадського харчування або сферу обслуговування, - пишуть



«Центр Луцька, окремий вхід та доступ 24/7. Місце під зовнішню рекламу на головну вулицю. Усі комунікації: електропостачання, водопостачання та водовідведення», - повідомляють в описі активу.



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Приміщення площею 193,3 метра квадратного на вулиці Кривий Вал, 19, належить АТ «Укрпошта». Цінові пропозиції приймають до 11 липня, відбудеться аукціон 12 липня. Початкова ціна продажу лоту – 15 тисяч гривень на місяць. Договір планують укладати на термін 35 місяців.



Передбачається, що орендар сплачуватиме додаткові платежі за комунальні, експлуатаційні послуги, електроенергію. Попереджують, що об’єкт оренди не може використовуватися для: діяльності політичних партій, організацій, об’єднань, асоціацій, союзів молоді при політичних партіях тощо; цілей, пов’язаних з наданням поштових послуг; розміщення закладів з надання послуги доступу до азартних ігор.

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