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У селі під Луцьком побудують каплицю

У селі під Луцьком побудують каплицю
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл освятив хрест у селі Рованці Луцького районного деканату. Зазначають, що на цьому місці збудують каплицю.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Богослужіння, яке провели в день Різдва Йоана Хрестителя, відбулося навпроти луцького міського пляжу в центральному парку.

В архієрейському слові владика нагадав про давню традицію освячувати воду на Стиру неподалік княжого Луцька. Деякий час цей звичай було занедбано, але нині він відновлюється. Ця територія називалася Княжі луки, розповідає архієрей. Від Луцька, навпроти замку, існувала паромна переправа, яка давала можливість жителям міста випасати тут худобу. Пізніше ці луки були розділені між парафіями. Потім земля була колгоспна. Тепер її поділили на приватні ділянки. Проте давня традиція освячувати на цьому місці воду відроджується.

Високопреосвященний висловив упевненість, що на свято Богоявлення на Стир вирушатимуть уже два хресні ходи – від кафедрального собору Святої Трійці і від храму в Рованцях. Береги річки об’єднаються спільною молитвою.

Разом із митрополитом Михаїлом служили головний військовий капелан єпархії протоієрей Михайло Бучак, настоятель парафії протоієрей Сергій Коць, інше духовенство Луцького районного деканату.

Храм Великомученика і Цілителя Пантелеймона у цьому селі заснували у 1898 році. Через два роки, у 1900 році, його освятили.

У селі під Луцьком побудують каплицю

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Теги: каплиця, Волинь, Рованці
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