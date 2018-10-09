«Принаймні спробую»: онкохвора волинянка просить допомогти з коштами

Тетяна Куценко, яка тривалий час бореться за своє життя, просить про допомогу.



Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці у



«Привіт! Починаю 10 курс. Для онкохворих в нашій Україні, здається головна проблема – це гроші, щоб продовжити своє життя. Так, я живу одним днем, прокидаюся, дякую Богу, молюся, лягаю спати і дякую Богу за прожитий день зі своєю родиною! Але насправді, шукаючи кошти, ми боремося за саму можливість боротьби. Спочатку лікарі не дають гарантій, шансів на майбутнє, кажуть панацеї немає, можлива стабілізація або є таргет «Ібранс». А потім пишуть вже – зараз вогнища ніде не визначаються... А написати «ви здорова» ніхто й не напише, ніколи на 4 стадії, бо наша медицина такого не визнає і не визнає ніколи. Люди можуть жити дуже якісно на таргетних новітніх ліках, вони зараз є від будь-якого виду раку, але державі це дорого та невигідно. Вигідніше хімії, які вбивають не тільки хворі, як таргети, а й здорові клітини, садять серце та нирки, інші органи і людина довго не витримає будь-яка, це зрозуміло... Зараз в наш нелегкий час, коли онкохворих людей все більше благають про допомогу, стає все важче знайти людей, які підтримають матеріально. Чудово, що такі люди все-таки є», – просить допомогти Тетяна Куценко.



Вся родина волинянки хоче подякувати усім, хто долучився і долучається до збору коштів, навіть коли перераховують 1 гривню. Хай Господь повертає доброту небайдужих сторицею, береже їх та їхні родини!



Вона розповідає, щоб хвороба не повернулася, мусить надалі приймати таргет «Ібранс».



«Звичайно я поїду на особистий прийом в МОЗ з документами, як будуть на руках усі печатки, що вогнища ніде не визначаються. Але мені вже повідомили, що це нічого не дасть. Але я принаймні спробую», – йдеться у повідомленні.



Номер картки – 5168 7573 9648 7623



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