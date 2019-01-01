Проблема смороду: нечистоти з сіл під Луцьком вивозять просто в поле

Очисні споруди в селі Липляни безумовно потребують реконструкції, якої там не було жодного разу впродовж близько 45 років експлуатації.Та якщо в Луцьку система очисних споруд працює в штатному режимі, приймаючи стоки від більш як 200 тисяч населення, то в сусідніх з Луцьком селах очисні споруди відсутні взагалі, або лише називаються такими, завдаючи шкоди довкіллю і забруднюючи не лише повітря, але і річку Сапалаївку, - інформує прес-служба Луцької міської ради.Княгининок – тут замість системи очисних споруд нечистоти вивозяться в поле, а неподалік – овеча ферма, запах із якої, м’яко кажучи, неприємний. Крім того, неподалік працює ще одна тваринна ферма. Очевидно, що відходи від діяльності цих підприємств повинні утилізуватися, але поки про якість не надто вдалої утилізації свідчить специфічний запах, який розноситься територією, з’єднується із запахом поля з нечистотами і подекуди долинає до населених пунктів Луцька.Село Липини – тут під табличкою «очисні споруди» знаходиться звичайний злив нечистот, які при надмірних опадах потрапляють прямо в річку Сапалаївку, в Теремнівські ставки, і не тільки отруюють воду, але і вкривають навколишню місцевість відповідним запахом.З огляду на такі сумні реалії, враховуючи ще й руйнівний вплив біоетанольних відходів, що зливаються на території Боратинської ОТГ і накривають шкідливим смородом Луцьк, незрозумілими виглядають намагання звинуватити виключно очисні споруди в Липлянах у смороді.Фактично, з перерахованих факторів, лише очисні в Липлянах є технологічним об’єктом з очистки стічних вод і працюють безперебійно уже десятки років. Якби головна причина смороду ховалася в Липлянських очисних, проблеми із запахом турбували б Луцьк щонайменше років десять і при цьому щоденно в будь-яку пору року. Протягом останнього півріччя жодних збоїв у роботі очисних не відбувалось, як і не змінювалися обсяги стічних вод.Наведені факти свідчать – різкі хвилеподібні запахи в Луцьк можуть потрапляти з полів скиду нечистот та відходів з полів фільтрації, а також із таємних та незаконних зливів мелясної барди в мережу каналізації Луцька.Очисні споруди КП «Луцькводоканал» - це цілий комплекс споруд, який включає в себе всі передбачені регламентом етапи очистки стічних вод каналізації. На очисних працюють майже 100 осіб, споруди експлуатуються відповідно до регламенту, прийнятому на момент їх запуску. На очисних передбачені біологічна, механічна очистка і зневоднення. Щоденно очисні Луцька приймають 45-47 тис. кубів стічних вод каналізації. Добовий обсяг надходжень є стабільним. Звісно, каналізація має запах, тому на каналізаційно-насосних станціях Луцька встановлені додаткові захисні бар׳єри, які перешкоджають поширенню запахів, зокрема запущено озонування повітря і його очищення. А запахи від очисних споруд є стабільними протягом останніх десяти років як мінімум. Ці запахи не можуть різко і безпричинно проявлятися в різних зонах Луцька, тим паче, максимально віддалених від очисних споруд, зокрема райони Львівської, ЛПЗ тощо.Єдиним фактором, який може спричиняти посилення смороду з каналізації, є несанкціонований, заборонений злив нечистот таємно в каналізаційні люки.Працівники КП «Луцькводоканал» фіксують такі порушення, адже від незаконних зливів стоки одразу змінюють вигляд, запах і консистенцію.Всі вищенаведені факти підтверджують, що основна причина смороду, що третій рік поспіль тероризує Луцьк в перші два літніх місяці, не викликана очисними спорудами КП «Луцькводоканал».Якщо для модернізації очисних споруд в Липлянах вже передбачені джерела фінансування і є відповідні рішення, то на сьогодні не існує можливості побудови очисних в ОТГ, які оточують Луцьк, через відсутність фінансової бази і можливості окупити їх будівництво.Тому питання централізованого каналізування та належної очистки стічних вод в сусідніх з містом ОТГ, як цього вимагає законодавство, на сьогодні лишається відкритим і відповіді на нього наразі немає.