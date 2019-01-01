Писала про можливий суїцид у соцмережі: на Миколаївщині потяг на смерть збив дівчину





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Як повідомили у прес-службі, 8 липня близько 03:45 до Вознесенського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на 138 км залізничної станції «Вознесенськ» під потяг потрапила 17-річна дівчина, яка загинула від отриманих травм.



Інформація про вказаний факт внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», як того вимагає процедура в разі подій зі смертельними наслідками.



Тіло померлої направили на судово-медичну експертизу.



Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини трагедії. Слідчі не виключають версію самогубства, наміри про яке дівчина виказувала на своїй сторінці у соцмережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаївській області поліцейські встановлюють обставини загибелі неповнолітньої мешканки Вознесенська, яка потрапила під потягПро це пише УНН із посиланням на прес-службу ГУНП у Миколаївській області.Як повідомили у прес-службі, 8 липня близько 03:45 до Вознесенського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на 138 км залізничної станції «Вознесенськ» під потяг потрапила 17-річна дівчина, яка загинула від отриманих травм.Інформація про вказаний факт внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», як того вимагає процедура в разі подій зі смертельними наслідками.Тіло померлої направили на судово-медичну експертизу.Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини трагедії. Слідчі не виключають версію самогубства, наміри про яке дівчина виказувала на своїй сторінці у соцмережі.

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