Писала про можливий суїцид у соцмережі: на Миколаївщині потяг на смерть збив дівчину
Сьогодні, 16:11
У Миколаївській області поліцейські встановлюють обставини загибелі неповнолітньої мешканки Вознесенська, яка потрапила під потяг
Про це пише УНН із посиланням на прес-службу ГУНП у Миколаївській області.
Як повідомили у прес-службі, 8 липня близько 03:45 до Вознесенського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на 138 км залізничної станції «Вознесенськ» під потяг потрапила 17-річна дівчина, яка загинула від отриманих травм.
Інформація про вказаний факт внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», як того вимагає процедура в разі подій зі смертельними наслідками.
Тіло померлої направили на судово-медичну експертизу.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини трагедії. Слідчі не виключають версію самогубства, наміри про яке дівчина виказувала на своїй сторінці у соцмережі.
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Про це пише УНН із посиланням на прес-службу ГУНП у Миколаївській області.
Як повідомили у прес-службі, 8 липня близько 03:45 до Вознесенського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на 138 км залізничної станції «Вознесенськ» під потяг потрапила 17-річна дівчина, яка загинула від отриманих травм.
Інформація про вказаний факт внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», як того вимагає процедура в разі подій зі смертельними наслідками.
Тіло померлої направили на судово-медичну експертизу.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини трагедії. Слідчі не виключають версію самогубства, наміри про яке дівчина виказувала на своїй сторінці у соцмережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 16:11