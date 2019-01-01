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У селі під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО

У селі під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Поблизу села Забороль Луцького району сталась ДТП.

Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.

Аварія трапилась 8 липня, приблизно о 16 годині.

Внаслідок ДТП один із автомобілів злетів з дороги. На щастя, учасники аварії відбулись переляком та без травм.

На місці події працюють працівники поліції.

У селі під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО
У селі під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО
У селі під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО

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Теги: ДТП, Волинь, аварія
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