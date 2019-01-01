У селі під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО





Про це



Аварія трапилась 8 липня, приблизно о 16 годині.



Внаслідок ДТП один із автомобілів злетів з дороги. На щастя, учасники аварії відбулись переляком та без травм.



На місці події працюють працівники поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Забороль Луцького району сталась ДТП.Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.Аварія трапилась 8 липня, приблизно о 16 годині.Внаслідок ДТП один із автомобілів злетів з дороги. На щастя, учасники аварії відбулись переляком та без травм.На місці події працюють працівники поліції.

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