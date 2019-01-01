У селі під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 16:23
Поблизу села Забороль Луцького району сталась ДТП.
Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.
Аварія трапилась 8 липня, приблизно о 16 годині.
Внаслідок ДТП один із автомобілів злетів з дороги. На щастя, учасники аварії відбулись переляком та без травм.
На місці події працюють працівники поліції.
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Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.
Аварія трапилась 8 липня, приблизно о 16 годині.
Внаслідок ДТП один із автомобілів злетів з дороги. На щастя, учасники аварії відбулись переляком та без травм.
На місці події працюють працівники поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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