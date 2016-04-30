В Україні може з'явитися довічне ув'язнення для посадовців-корупціонерів





Текст проекту закону доступний на



Автором законопроекту є народний депутат України Побер Ігор Миколайович.



Так, законопроект передбачає довічне ув'язнення за неправомірну вигоду у розмірі 500 та більше неоподаткованих мінімумів громадян – від 8 тисяч 500 гривень.



Під дію проекту закону потрапляють:



президент України;

прем'єр-міністр та члени уряду, заступники міністрів;

члени Нацради з питань теле- та радіомовлення;

члени Нацкомісії з питань регулювання сфери ринків фінпослуг;

членів Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку;

голова Держкомітету з питань теле- та радіомовлення;

голова Фонду державного майна України та його заступники;

члени ЦВК;

народні депутати;

уповноважений ВРУ з прав людини;

директор НАБУ;

генпрокурор та його заступники;

судді Конституційного суду;

судді Верховного суду;

судді вищих спеціалізованих судів;

голова НБУ та його заступники;

секретар РНБО та його заступники;

постпред президента в АР Крим та його заступники;

радники та помічники президента;

усі державні службовці категорії А;

посадовці першої та другої категорії в органах місцевого самоврядування.



Додамо, на сайті ВРУ вже зареєстровані законопроекти Президента України Володимира Зеленського про незаконне збагачення та низка схожих законопроектів авторства різних народних депутатів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність у вигляді довічного ув'язнення для державних службовців за корупцію. Законопроект зареєстрований за №10424.Текст проекту закону доступний на сайті Верховної Ради, – повідомляє 24 канал Автором законопроекту є народний депутат УкраїниТак, законопроект передбачає довічне ув'язнення за неправомірну вигоду у розмірі 500 та більше неоподаткованих мінімумів громадян – від 8 тисяч 500 гривень.Під дію проекту закону потрапляють:президент України;прем'єр-міністр та члени уряду, заступники міністрів;члени Нацради з питань теле- та радіомовлення;члени Нацкомісії з питань регулювання сфери ринків фінпослуг;членів Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку;голова Держкомітету з питань теле- та радіомовлення;голова Фонду державного майна України та його заступники;члени ЦВК;народні депутати;уповноважений ВРУ з прав людини;директор НАБУ;генпрокурор та його заступники;судді Конституційного суду;судді Верховного суду;судді вищих спеціалізованих судів;голова НБУ та його заступники;секретар РНБО та його заступники;постпред президента в АР Крим та його заступники;радники та помічники президента;усі державні службовці категорії А;посадовці першої та другої категорії в органах місцевого самоврядування.Додамо, на сайті ВРУ вже зареєстровані законопроекти Президента України Володимира Зеленського про незаконне збагачення та низка схожих законопроектів авторства різних народних депутатів.

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