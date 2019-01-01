У Ковелі в дворі будинку вбили молодого чоловіка
Сьогодні, 16:36
Волинянин зарізав у Ковелі чоловіка.
У суботу, 6 липня, ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що в Ковелі поблизу одного із житлових будинків виявили мертвого чоловіка. Ним виявився 31-річний місцевий житель, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці з’ясували, що в дворі будинку під час розпивання алкоголю зловмисник смертельно вдарив потерпілого ножем у спину.
Поліцейські встановили причетність до скоєння умисного вбивства 31-річного ковельчанина. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі оголосили зловмиснику про підозру в скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до 15 років. Проводиться досудове розслідування.
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У суботу, 6 липня, ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що в Ковелі поблизу одного із житлових будинків виявили мертвого чоловіка. Ним виявився 31-річний місцевий житель, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці з’ясували, що в дворі будинку під час розпивання алкоголю зловмисник смертельно вдарив потерпілого ножем у спину.
Поліцейські встановили причетність до скоєння умисного вбивства 31-річного ковельчанина. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі оголосили зловмиснику про підозру в скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до 15 років. Проводиться досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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