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У Ковелі в дворі будинку вбили молодого чоловіка

У Ковелі в дворі будинку вбили молодого чоловіка
Волинянин зарізав у Ковелі чоловіка.

У суботу, 6 липня, ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що в Ковелі поблизу одного із житлових будинків виявили мертвого чоловіка. Ним виявився 31-річний місцевий житель, - інформує ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці з’ясували, що в дворі будинку під час розпивання алкоголю зловмисник смертельно вдарив потерпілого ножем у спину.

Поліцейські встановили причетність до скоєння умисного вбивства 31-річного ковельчанина. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі оголосили зловмиснику про підозру в скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до 15 років. Проводиться досудове розслідування.



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Теги: смерть, Ковель, чоловік
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