У Ковелі в дворі будинку вбили молодого чоловіка

Волинянин зарізав у Ковелі чоловіка.У суботу, 6 липня, ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що в Ковелі поблизу одного із житлових будинків виявили мертвого чоловіка. Ним виявився 31-річний місцевий житель, - інформує ГУНП у Волинській області.Правоохоронці з’ясували, що в дворі будинку під час розпивання алкоголю зловмисник смертельно вдарив потерпілого ножем у спину.Поліцейські встановили причетність до скоєння умисного вбивства 31-річного ковельчанина. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі оголосили зловмиснику про підозру в скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до 15 років. Проводиться досудове розслідування.