Має 8 онуків, 11 правнуків та 6 праправнуків: жінка з Волині відгуляла 100-річчя

Марії Бензерко із Великої Глуші виповнилося 100 років. Жінка має 3 дітей, 8 онуків, 11 правнуків і 6 праправнуків.



Про це інформує газета



Нелегка доля випала Марії Трохимівні. Двох доньок та сина подарував їй Бог. Але вже давно овдовіла жінка – ще в 1975 році не стало чоловіка. Був інженером, механіком, знався на столярці, тож з десяток років сім’я жила в Любешові, де він трудився. Встиг чоловік збудувати дім собі та синові в Великій Глуші, та не судилося довго вікувати в рідній хаті. А от Марія Бензерко не лише дітей на ноги поставила, але й онуків вигляділа. Сама молилася, до храму місцевого ходила, і своїх кровинок навчала: як у Господа здоров’я просити та доброї долі. Все життя по різних роботах у колгоспі трудилася, давала лад і вдома. Дуже любила тонко прясти і вишивати.



І досі доньки та онуки пригадують: весь вік їхня нинішня ювілярка була в праці. Порозкидала доля дітей, онуків та правнуків по світах. Поруч старша майже 80-річна донька Ганна залишилася, з нею та зятем і проживає старенька. В рідному селі живе й син Михайло. А інші, котрі ближче, – в Ковелі, Володимирі-Волинському і по безкрайніх просторах Росії. На жаль, та гілочка родини не змогла прибути на гостину до бабусі, щоб побажати їй многая літа з нагоди 100-річного ювілею. Тож свічки задмухували разом із мамою, бабусею, прабабусею і прапрабабусею ті, хто зміг приїхати до неї. І за святковим столом було тіснувато від гостей, котрі вітали бабусю зі сторіччям і зичили здоров’я та подальших ювілеїв.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із Великої Глуші виповнилося 100 років. Жінка має 3 дітей, 8 онуків, 11 правнуків і 6 праправнуків.Про це інформує газета "Нове життя" Нелегка доля випала Марії Трохимівні. Двох доньок та сина подарував їй Бог. Але вже давно овдовіла жінка – ще в 1975 році не стало чоловіка. Був інженером, механіком, знався на столярці, тож з десяток років сім’я жила в Любешові, де він трудився. Встиг чоловік збудувати дім собі та синові в Великій Глуші, та не судилося довго вікувати в рідній хаті. А от Марія Бензерко не лише дітей на ноги поставила, але й онуків вигляділа. Сама молилася, до храму місцевого ходила, і своїх кровинок навчала: як у Господа здоров’я просити та доброї долі. Все життя по різних роботах у колгоспі трудилася, давала лад і вдома. Дуже любила тонко прясти і вишивати.І досі доньки та онуки пригадують: весь вік їхня нинішня ювілярка була в праці. Порозкидала доля дітей, онуків та правнуків по світах. Поруч старша майже 80-річна донька Ганна залишилася, з нею та зятем і проживає старенька. В рідному селі живе й син Михайло. А інші, котрі ближче, – в Ковелі, Володимирі-Волинському і по безкрайніх просторах Росії. На жаль, та гілочка родини не змогла прибути на гостину до бабусі, щоб побажати їй многая літа з нагоди 100-річного ювілею. Тож свічки задмухували разом із мамою, бабусею, прабабусею і прапрабабусею ті, хто зміг приїхати до неї. І за святковим столом було тіснувато від гостей, котрі вітали бабусю зі сторіччям і зичили здоров’я та подальших ювілеїв.

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