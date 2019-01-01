Луцький парк очистили від зарослів. ФОТО

Через депутата лучани домоглись того, щоб покосили траву та зілля у парку «Дубовий гай», що у мікрорайоні ЛПЗ.Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Луцькради«Останнім часом до мене звертались мешканці мікрорайону ЛПЗ із скаргою, що наш парк дуже заріс травою, неможливо пройти із дітьми», – йдеться у дописі.Депутат зазначив, що на його звернення оперативно відреагували і покосили траву.