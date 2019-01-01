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«Голосуйте за Шкітера»: Андрій Покровський зробив офіційну заяву (відео)*

«Голосуйте за Шкітера»: Андрій Покровський зробив офіційну заяву (відео)*
Засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський переконаний, що кандидат у народні депутати від Луцька Тарас Шкітер буде гідним представником інтересів лучан у парламенті.

Про це йдеться у відео, опублікованому на ютуб-каналі Громадянського Руху «СВІДОМІ».

Адже він не лише знає проблематику міста, а й може представити її на національному рівні задля вирішення. У цьому переконані й інші учасники команди Громадянського Руху «СВІДОМІ», які теж підтримали кандидата.

«Ми переконані, що він гідно представлятиме в парламенті інтереси лучан. Від себе додам, що я знаю Тараса вже багато років і він зарекомендував себе як чесна і порядна людина, яка не лише орієнтується в проблемах, які турбують містян, але й знає, як їх можна вирішити та доносити на національний рівень. Тому віддаючи свій голос за Шкітера, ви даєте шанс Луцьку змінитися на краще», – закликав Андрій Покровський.


Водночас він пояснив, що попри очікування багатьох, вирішив не балотуватися до парламенту, оскільки має обов’язок перед лучанами як депутат міської ради.

«Мушу всіх заспокоїти: я й надалі займатимуся політикою і робитиму все для розвитку міста. Свою кандидатуру на вибори я не подавав, тому що вважаю, що ще не все зробив як депутат Луцької міської ради. Тому до кінця строку повноважень працюватиму у міській раді», – прокоментував Андрій Покровський.

Нагадаємо, що вибори до Верховної Ради України відбудуться вже 21 липня, у неділю. Тарас Шкітер балотується у 22 виборчому окрузі, тобто по місту Луцьку.
«Голосуйте за Шкітера»: Андрій Покровський зробив офіційну заяву (відео)*


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Теги: Тарас Шкітер, вибори, Андрій Покровський
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