Пішов у кущі – вколовся: біля наркодиспансеру у Луцьку прибрали гору шприців. ВІДЕО

Ігор Гох відзняв на телефон відео з десятками використаних шприців, які виявив поблизу наркологічного диспансеру. Відповідний матеріал опублікував у інтернеті, звідки про ситуацію і дізнався директор медустанови Ігор Шкаровецький.



Про це він розповів



Тридцятирічний Ігор Гох показав журналістам місце, де знайшов купу використаних шприців, воно знаходиться за 30 метрів від наркологічного відділення обласного диспансеру.



«Деякі шприци – затоптані у землю, вже після прибирання, але є і свіжі», – коментує своє відео чоловік.



Він розповів, що до закладу приїжджав провідати друга, який наразі перебуває там на лікуванні.



Ігор Гох зізнався, що колись також був наркозалежним і «сидів» на цій справі 15 років. Останні три займається психотерапією з тими, хто мріє позбутися залежності.



«Галузь реабілітації допомоги залежним мені прекрасно відома, адже маю до цього безпосереднє відношення. Зайшовши сюди, я був відверто здивований, побачивши, що це питання настільки масштабне тут, і справа не в тому, що не прибирають, а в тому, що наркотики вживають практично на території лікарні», – каже Ігор.



Стежинка до купи шприців – добре протоптана і знають її ледь не всі наркозалежні. Це місце чудово пам’ятає й Іван Гриник, який впродовж 5-ти років також був наркозалежним.



Чоловік розповідає, що у Волинському обласному наркологічному диспансері лікувався чотири рази і те місце серед кущів знає чудово: «Взяв собі замісну терапію, пішов у кущі, вколовся, поділився і все», – Іван переконує, що таке не забувається.



Директор наркодиспансеру Ігор Шкаровецький каже, що про шприци у кущах дізнався із відео. З його слів, прибрати медикаментозні залишки із кущів просили пацієнтів закладу.



«Після того, як ми влаштували збори пацієнтів, то чемно попросили їх, аби вони поприбирали те, що, швидше всього, і лишили», – говорить директор.



До слова, замісна терапія – стандартна процедура лікування наркозалежних. Наркотичний препарат метадон пацієнти закладу отримують на руки – безкоштовно. Нині таких – 170.



«Половина із цих пацієнтів отримує препарати щоденно, а половина – на самостійному вживанні, тобто ті пацієнти, які перебували у медзакладі впродовж половини року і поводилися чемно, отримують наркотичні засоби для самостійного вживання», – каже Ігор Шкаровецький і додає, що вони – лікарі і не можуть виконувати функції поліції, наглядаючи за наркозалежними.



Іван Гриник на замісній терапії перебував більше року і переконує, що йому контрольоване вживання метадону під наглядом медиків не допомогло. Наркозалежності чоловік позбувся у реабілітаційному центрі.



«Я займаюся спортом, відвідую служби у церкві і намагаюся бути корисним суспільству», – ділиться чоловік.



Варто зауважити, що територія, на якій Ігор Гох знайшов шприци, нині належить недіючому шовковому комбінату, а директор медустанови каже, що якщо його пацієнти насмітять, то там знову влаштують прибирання.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулого тижня лучанинвідзняв на телефон відео з десятками використаних шприців, які виявив поблизу наркологічного диспансеру. Відповідний матеріал опублікував у інтернеті, звідки про ситуацію і дізнався директор медустановиПро це він розповів Суспільному Волині.Тридцятирічний Ігор Гох показав журналістам місце, де знайшов купу використаних шприців, воно знаходиться за 30 метрів від наркологічного відділення обласного диспансеру.«Деякі шприци – затоптані у землю, вже після прибирання, але є і свіжі», – коментує своє відео чоловік.Він розповів, що до закладу приїжджав провідати друга, який наразі перебуває там на лікуванні.Ігор Гох зізнався, що колись також був наркозалежним і «сидів» на цій справі 15 років. Останні три займається психотерапією з тими, хто мріє позбутися залежності.«Галузь реабілітації допомоги залежним мені прекрасно відома, адже маю до цього безпосереднє відношення. Зайшовши сюди, я був відверто здивований, побачивши, що це питання настільки масштабне тут, і справа не в тому, що не прибирають, а в тому, що наркотики вживають практично на території лікарні», – каже Ігор.Стежинка до купи шприців – добре протоптана і знають її ледь не всі наркозалежні. Це місце чудово пам’ятає й, який впродовж 5-ти років також був наркозалежним.Чоловік розповідає, що у Волинському обласному наркологічному диспансері лікувався чотири рази і те місце серед кущів знає чудово: «Взяв собі замісну терапію, пішов у кущі, вколовся, поділився і все», – Іван переконує, що таке не забувається.Директор наркодиспансеру Ігор Шкаровецький каже, що про шприци у кущах дізнався із відео. З його слів, прибрати медикаментозні залишки із кущів просили пацієнтів закладу.«Після того, як ми влаштували збори пацієнтів, то чемно попросили їх, аби вони поприбирали те, що, швидше всього, і лишили», – говорить директор.До слова, замісна терапія – стандартна процедура лікування наркозалежних. Наркотичний препарат метадон пацієнти закладу отримують на руки – безкоштовно. Нині таких – 170.«Половина із цих пацієнтів отримує препарати щоденно, а половина – на самостійному вживанні, тобто ті пацієнти, які перебували у медзакладі впродовж половини року і поводилися чемно, отримують наркотичні засоби для самостійного вживання», – каже Ігор Шкаровецький і додає, що вони – лікарі і не можуть виконувати функції поліції, наглядаючи за наркозалежними.Іван Гриник на замісній терапії перебував більше року і переконує, що йому контрольоване вживання метадону під наглядом медиків не допомогло. Наркозалежності чоловік позбувся у реабілітаційному центрі.«Я займаюся спортом, відвідую служби у церкві і намагаюся бути корисним суспільству», – ділиться чоловік.Варто зауважити, що територія, на якій Ігор Гох знайшов шприци, нині належить недіючому шовковому комбінату, а директор медустанови каже, що якщо його пацієнти насмітять, то там знову влаштують прибирання.

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