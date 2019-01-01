Життя не вчить: на Волині суд вдруге покарав горе-батька
Сьогодні, 17:59
На Волині батька, що не платив аліменти, засудили до до покарання у виді обмеження волі на строк два роки один місяць.
Про це інформує прокуратура Волині.
Не стало наукою для 40-річного лучанина покарання, призначене йому вироком Луцького міськрайонного суду в 2015 році. Так, вперше безвідповідального батька засудили до одного року обмеження волі за злісне ухилення від сплати аліментів на утримання неповнолітньої дочки. Однак, умовно-достроково звільнившись від відбування цього покарання майже на чотири місяці, він продовжив свою бездіяльність, не задумуючись, як і за що з 2013 року живе його дитина.
Горе-батька визнали винним у вчиненні злісного ухилення від сплати аліментів на утримання дитини. Утім, не погодившись із вироком Луцького міськрайонного суду про його засудження до покарання у виді обмеження волі на строк два роки один місяць та вважаючи, що суд призначив занадто суворе покарання, обвинувачений оскаржив його до суду апеляційної інстанції.
Проте у підсумку Волинський апеляційний суд залишив вирок місцевого суду без зміни. Отже, наступні два роки й один місяць зловмисник буде нести відповідальність за свої діяння.
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Про це інформує прокуратура Волині.
Не стало наукою для 40-річного лучанина покарання, призначене йому вироком Луцького міськрайонного суду в 2015 році. Так, вперше безвідповідального батька засудили до одного року обмеження волі за злісне ухилення від сплати аліментів на утримання неповнолітньої дочки. Однак, умовно-достроково звільнившись від відбування цього покарання майже на чотири місяці, він продовжив свою бездіяльність, не задумуючись, як і за що з 2013 року живе його дитина.
Горе-батька визнали винним у вчиненні злісного ухилення від сплати аліментів на утримання дитини. Утім, не погодившись із вироком Луцького міськрайонного суду про його засудження до покарання у виді обмеження волі на строк два роки один місяць та вважаючи, що суд призначив занадто суворе покарання, обвинувачений оскаржив його до суду апеляційної інстанції.
Проте у підсумку Волинський апеляційний суд залишив вирок місцевого суду без зміни. Отже, наступні два роки й один місяць зловмисник буде нести відповідальність за свої діяння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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