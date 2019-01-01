Алергологи порадили українцям, як «пережити» період цвітіння
Сьогодні, 03:27
В Україні продовжують цвісти рослини родини айстрових, до яких за кілька тижнів більш активно приєднається полин. Тому алергологи дали українцям поради, як легше перенести їх період цвітання.
Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.
Лікарі рекомендують, у кого є алергія до пилку амброзії, полину, соняшнику та інших рослин родини айстрових,не нюхати ромашку і схожі на неї квіти, які продовжують цвісти в Україні.
Вони пояснюють, пилок айстрових має шипи, а тому легко чіпляється до слизової носа, розбухає і виділяє алергени. Через подібну алергенність білків ромашки з білками її інших родичів з родини айстрових, людям, чутливим до пилку названих рослин, не можна і пити ромашку або чаї з календули. У таких пацієнтів існує ризик виникнення синдрому оральної алергії.
Окрім цього, додають, концентрація пилку липи, що має невисоку алергенність, будуть низькими, а тому і ризик виникнення алергії до пилку липи оцінюється як дуже низький. Однак, людям, які мають сезонну алергію, не рекомендується нюхати квіти липи і з обережністю вживати мед, зібраний з цієї та інших рослин.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.
Лікарі рекомендують, у кого є алергія до пилку амброзії, полину, соняшнику та інших рослин родини айстрових,не нюхати ромашку і схожі на неї квіти, які продовжують цвісти в Україні.
Вони пояснюють, пилок айстрових має шипи, а тому легко чіпляється до слизової носа, розбухає і виділяє алергени. Через подібну алергенність білків ромашки з білками її інших родичів з родини айстрових, людям, чутливим до пилку названих рослин, не можна і пити ромашку або чаї з календули. У таких пацієнтів існує ризик виникнення синдрому оральної алергії.
Окрім цього, додають, концентрація пилку липи, що має невисоку алергенність, будуть низькими, а тому і ризик виникнення алергії до пилку липи оцінюється як дуже низький. Однак, людям, які мають сезонну алергію, не рекомендується нюхати квіти липи і з обережністю вживати мед, зібраний з цієї та інших рослин.
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