На Волині відкрили тренажерний майданчик просто неба. ВІДЕО

У парку поблизу Рожищенської міської ради встановили тренажери під відкритим небом, де усі охочі можуть займатись фізичною культурою.Тренажерний майданчик облаштували за кошти виділені міською радою з міського бюджету та кошти почесного громадянина міста Рожище, повідомляє прес-служба міськради райцентру.Чоловік підтримав ідею міського головиа щодо встановлення тренажерів для молоді та виділив чималу суму на їх закупівлю.На облагородження території, закупівлю та встановлення тренажерів затратили 232386 грн. Виконали такі роботи:Облаштування спортивного майданчика (вкладання бруківки) – 95995 грн;Закупівля тренажерів – 44 356 (кошти Анатолія Ліпкана) та 56480 (кошти з міського бюджету);Доставка та встановлення спортінвентарю – 25209 грн;Освітлення спортмайданчика – 10346 грн.Встановлена спортивна площадка містить тренажери для різних груп м’язів. Тут є бруси та тренажери для тренування м’язів пресу, рук, ніг і спини. На більшості з них може займатись одразу по дві людини.Все обладнання є антивандальним, виготовлене з міцних сталевих труб та пофарбоване полімерною фарбою, стійкою до атмосферних впливів. І тому має служити довго. Звісно, якщо сюди не доберуться вандали.Безкоштовні вуличні тренажери – альтернатива спортивним тренажерним залам, які допоможуть молоді бути здоровими.