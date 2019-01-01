У луцьких патрульних гостювала дітвора. ФОТО





Екскурсія відбулась сьогодні, 8 липня, - повідомляють поліцейські.



"Шкільні офіцери провели дітям екскурсію, детально розповіли про службу, показали технічні засоби, познайомили з інспекторами.

Потому провели профілактичну бесіду на тему безпеки руху та особистої безпеки", - йдеться на сторінці патрульної поліції у Facebook.





Також поліцейські розповіли дітям про важливість неухильного дотримання правил безпеки поводження на воді.





Завершилась екскурсія фотографуванням у службових автомобілях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Управлінні патрульної поліції Волинської області побували юні гості.Екскурсія відбулась сьогодні, 8 липня, - повідомляють поліцейські."Шкільні офіцери провели дітям екскурсію, детально розповіли про службу, показали технічні засоби, познайомили з інспекторами.Потому провели профілактичну бесіду на тему безпеки руху та особистої безпеки", - йдеться на сторінці патрульної поліції у Facebook.Також поліцейські розповіли дітям про важливість неухильного дотримання правил безпеки поводження на воді.Завершилась екскурсія фотографуванням у службових автомобілях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію