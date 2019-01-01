У луцьких патрульних гостювала дітвора. ФОТО
Сьогодні, 21:37
В Управлінні патрульної поліції Волинської області побували юні гості.
Екскурсія відбулась сьогодні, 8 липня, - повідомляють поліцейські.
"Шкільні офіцери провели дітям екскурсію, детально розповіли про службу, показали технічні засоби, познайомили з інспекторами.
Потому провели профілактичну бесіду на тему безпеки руху та особистої безпеки", - йдеться на сторінці патрульної поліції у Facebook.
Також поліцейські розповіли дітям про важливість неухильного дотримання правил безпеки поводження на воді.
Завершилась екскурсія фотографуванням у службових автомобілях.
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Екскурсія відбулась сьогодні, 8 липня, - повідомляють поліцейські.
"Шкільні офіцери провели дітям екскурсію, детально розповіли про службу, показали технічні засоби, познайомили з інспекторами.
Потому провели профілактичну бесіду на тему безпеки руху та особистої безпеки", - йдеться на сторінці патрульної поліції у Facebook.
Також поліцейські розповіли дітям про важливість неухильного дотримання правил безпеки поводження на воді.
Завершилась екскурсія фотографуванням у службових автомобілях.
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