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У луцьких патрульних гостювала дітвора. ФОТО

У луцьких патрульних гостювала дітвора. ФОТО
В Управлінні патрульної поліції Волинської області побували юні гості.

Екскурсія відбулась сьогодні, 8 липня, - повідомляють поліцейські.

"Шкільні офіцери провели дітям екскурсію, детально розповіли про службу, показали технічні засоби, познайомили з інспекторами.
Потому провели профілактичну бесіду на тему безпеки руху та особистої безпеки", - йдеться на сторінці патрульної поліції у Facebook.
У луцьких патрульних гостювала дітвора. ФОТО
У луцьких патрульних гостювала дітвора. ФОТО


Також поліцейські розповіли дітям про важливість неухильного дотримання правил безпеки поводження на воді.
У луцьких патрульних гостювала дітвора. ФОТО


Завершилась екскурсія фотографуванням у службових автомобілях.
У луцьких патрульних гостювала дітвора. ФОТО
У луцьких патрульних гостювала дітвора. ФОТО

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Теги: патрульна поліція, Луцьк
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