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Розмінування та пожежі: волинські надзвичайники розповіли про свій тиждень

Розмінування та пожежі: волинські надзвичайники розповіли про свій тиждень
Працівники управління ДСНС Волинської області розповіли, як минув їх робочий тиждень.

Протягом тижня рятувальники ліквідовували пожежжі, здійснювали аварійно-рятувальні роботи, - йдеться на сайті ДСНС.

У період 1 – 7 червня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 27 пожеж, здійснили 16 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Також за минулий тиждень працівники групи піротехнічних робіт знешкодили 5 боєприпасів часів Другої світової війни. Розмінування проводили у Горохівському, Луцькому, Локачинському районі.

Окрім цього, рятувальники ліквідували 7 загорань в екосистемах області, а також 2 загорання сміття у Любомлі та Іваничівському районі.

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Теги: Волинь, ДСНС
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