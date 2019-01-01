Розмінування та пожежі: волинські надзвичайники розповіли про свій тиждень
Сьогодні, 21:58
Працівники управління ДСНС Волинської області розповіли, як минув їх робочий тиждень.
Протягом тижня рятувальники ліквідовували пожежжі, здійснювали аварійно-рятувальні роботи, - йдеться на сайті ДСНС.
У період 1 – 7 червня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 27 пожеж, здійснили 16 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Також за минулий тиждень працівники групи піротехнічних робіт знешкодили 5 боєприпасів часів Другої світової війни. Розмінування проводили у Горохівському, Луцькому, Локачинському районі.
Окрім цього, рятувальники ліквідували 7 загорань в екосистемах області, а також 2 загорання сміття у Любомлі та Іваничівському районі.
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Протягом тижня рятувальники ліквідовували пожежжі, здійснювали аварійно-рятувальні роботи, - йдеться на сайті ДСНС.
У період 1 – 7 червня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 27 пожеж, здійснили 16 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Також за минулий тиждень працівники групи піротехнічних робіт знешкодили 5 боєприпасів часів Другої світової війни. Розмінування проводили у Горохівському, Луцькому, Локачинському районі.
Окрім цього, рятувальники ліквідували 7 загорань в екосистемах області, а також 2 загорання сміття у Любомлі та Іваничівському районі.
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