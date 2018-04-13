Волинська футзальна команда, яка стала чемпіоном України – на межі зникнення. ВІДЕО





Про це Валентин Вірковський.



Директор розповів, що команда, де в складі грають нинішні учениці ліцею, фінансується з обласного бюджету. Однак «Ладомир», який цьогоріч здобув перемогу на Чемпіонаті України з футзалу, не може повністю фінансуватися за таким же принципом, адже в його складі є випускниці навчального закладу.



На команду чекає яскраве майбутнє, нові перемоги, які принесуть славу місту, тому, впевнений директор навчального закладу, розформувати «Ладомир» – це неприпустимий крок.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-волинська футзальна команда «Ладомир» розпочинає новий сезон без фінансової підтримки і стоїть перед загрозою розформування.Про це інтернет-виданню Буг розповів директор Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти», на базі якого сформована команда,Директор розповів, що команда, де в складі грають нинішні учениці ліцею, фінансується з обласного бюджету. Однак «Ладомир», який цьогоріч здобув перемогу на Чемпіонаті України з футзалу, не може повністю фінансуватися за таким же принципом, адже в його складі є випускниці навчального закладу.На команду чекає яскраве майбутнє, нові перемоги, які принесуть славу місту, тому, впевнений директор навчального закладу, розформувати «Ладомир» – це неприпустимий крок.

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