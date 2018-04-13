Волинська футзальна команда, яка стала чемпіоном України – на межі зникнення. ВІДЕО
Сьогодні, 22:24
Володимир-волинська футзальна команда «Ладомир» розпочинає новий сезон без фінансової підтримки і стоїть перед загрозою розформування.
Про це інтернет-виданню Буг розповів директор Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти», на базі якого сформована команда, Валентин Вірковський.
Директор розповів, що команда, де в складі грають нинішні учениці ліцею, фінансується з обласного бюджету. Однак «Ладомир», який цьогоріч здобув перемогу на Чемпіонаті України з футзалу, не може повністю фінансуватися за таким же принципом, адже в його складі є випускниці навчального закладу.
На команду чекає яскраве майбутнє, нові перемоги, які принесуть славу місту, тому, впевнений директор навчального закладу, розформувати «Ладомир» – це неприпустимий крок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інтернет-виданню Буг розповів директор Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти», на базі якого сформована команда, Валентин Вірковський.
Директор розповів, що команда, де в складі грають нинішні учениці ліцею, фінансується з обласного бюджету. Однак «Ладомир», який цьогоріч здобув перемогу на Чемпіонаті України з футзалу, не може повністю фінансуватися за таким же принципом, адже в його складі є випускниці навчального закладу.
На команду чекає яскраве майбутнє, нові перемоги, які принесуть славу місту, тому, впевнений директор навчального закладу, розформувати «Ладомир» – це неприпустимий крок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинська футзальна команда, яка стала чемпіоном України – на межі зникнення. ВІДЕО
Сьогодні, 22:24
У луцьких патрульних гостювала дітвора. ФОТО
Сьогодні, 21:37
Супрун розповіла, від яких хвороб рятує шоколад
Сьогодні, 21:03
Чому лучани втратили найдавніший православний собор на Волині
Сьогодні, 20:42