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Волинська футзальна команда, яка стала чемпіоном України – на межі зникнення. ВІДЕО

Волинська футзальна команда, яка стала чемпіоном України – на межі зникнення. ВІДЕО
Володимир-волинська футзальна команда «Ладомир» розпочинає новий сезон без фінансової підтримки і стоїть перед загрозою розформування.

Про це інтернет-виданню Буг розповів директор Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти», на базі якого сформована команда, Валентин Вірковський.

Директор розповів, що команда, де в складі грають нинішні учениці ліцею, фінансується з обласного бюджету. Однак «Ладомир», який цьогоріч здобув перемогу на Чемпіонаті України з футзалу, не може повністю фінансуватися за таким же принципом, адже в його складі є випускниці навчального закладу.

На команду чекає яскраве майбутнє, нові перемоги, які принесуть славу місту, тому, впевнений директор навчального закладу, розформувати «Ладомир» – це неприпустимий крок.



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Теги: футзал, Володимир-Волинський, зникнення, Ладомир
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