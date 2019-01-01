«Яровиця» – не лише хороше житло, а й концентрація успішного бізнесу*

«Робота відбере значну частину вашого життя, і єдиний спосіб отримувати від життя задоволення – це по-справжньому любити те, чим ви займаєтеся», –Хочемо познайомити вас з чудовою людиною, в ДНК якої вбудована порядність, людяність, цілеспрямованність та ще безліч хороших якостей.– бізнесмен, який завдяки своїй праці вийшов далеко за рамки міста і став таким, яким його знають та поважають в усьому світі.Віднедавна він – власник магазину «Японський Авторай», що знаходиться у житловому комплексі «Яровиця» поряд зі стоунхенджем. Олександр здійснює прямі поставки запчастин з Європи та Азії та має в широкому асортименті запасні частини до автомобілів найпопулярніших марок: Toyota, Mitsubishi, Nissan, КІА і багатьох інших. Магазин пропонує автозапчастини оптом і в роздріб як приватним автовласникам, так і керівникам сервісних центрів і СТО. За період функціонування магазину його власник та працівники отримали багато схвальних відгуків про компетентність і ділову порядність.Та світове визнання Олександр отримав як власник розплідника собак Alexberns, породa – швейцарський бернский зенненхунд. Його берни надзвичайно комунікабельні та люблячі, легко розуміють, що від них хочуть, відмінно ладнають з дітьми, дуже люблять бігати та гратись. Їхні предки родом зі Швейцарії, працювали кур'єрами та пастухами на селянських фермах. Вони дуже сильні, кожен може тягнути вагу до 450 кг. Римляни, шануючи їх вірність та розум, брали собак з собою на війну.Берни Олександра, відомі на весь світ, побували на понад 150 міжнародних виставках, мають безліч титулів. Брюс, наприклад, учасник 106 виставок, Соня – чемпіонка Європи 2017, Нюша – віце-чемпіонка Європи–2019.Олександр дуже відповідально віднісся до вибору розміщення приміщення для свого бізнесу, він переконаний: перш за все має бути зручно і доступно для клієнтів. Розміщення в центрі з хорошою транспортною розв'язкою – краща пропозиція. Окрім того, приміщення можна легко адаптувати під потреби бізнесу.Комерційні приміщення «Яровиці» відповідають вимогам, щоб забезпечити максимально комфортні основи життєвого простору Вашого бізнесу.-Автономне опалення та система вентиляції і кондиціонування;-стартовий ремонт: керамогранітна плитка, санвузол, чистова шпаклівка стін;-вільне планування приміщень з можливістю поділу та об'єднання;-панорамні вітражі з можливістю облаштування рекламної вивіски;-рампа, охорона, відеонагляд.Щодо комерційних приміщень у «Яровиці» можна зателефонувати за номером: 050 402 05 05