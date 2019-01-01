За тиждень в Україні – майже 500 хворих на кір
08 липень, 22:49
В Україні за тиждень на кір захворіли 485 осіб.
Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на Центр громадського здоров'я МОЗ України.
"Протягом 27-го тижня 2019 року на кір захворіли 485 осіб - 207 дорослих і 278 дітей. З 28 червня по 4 липня найбільше нових випадків кору зареєстровано в місті Київ (49 хворих), Хмельницький (40), Харківській (37), Чернівецькій (37) та Дніпропетровській (37) областях. З початку року на кір захворіли 55776 осіб - 26112 дорослих і 29584 дитини, з них 18 померли", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, з літа 2017 року, коли стався перший спалах захворювання, на кір перехворіли понад 110 тисяч українців. У МОЗ наголошують, що єдиним надійним способом запобігання хвороби є своєчасна вакцинація.
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Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на Центр громадського здоров'я МОЗ України.
"Протягом 27-го тижня 2019 року на кір захворіли 485 осіб - 207 дорослих і 278 дітей. З 28 червня по 4 липня найбільше нових випадків кору зареєстровано в місті Київ (49 хворих), Хмельницький (40), Харківській (37), Чернівецькій (37) та Дніпропетровській (37) областях. З початку року на кір захворіли 55776 осіб - 26112 дорослих і 29584 дитини, з них 18 померли", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, з літа 2017 року, коли стався перший спалах захворювання, на кір перехворіли понад 110 тисяч українців. У МОЗ наголошують, що єдиним надійним способом запобігання хвороби є своєчасна вакцинація.
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