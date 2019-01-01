Стало відомо, які сигарети заборонять в Україні
Сьогодні, 00:24
В Україні МОЗ пропонує заборонити частину сигарет. Відповідний законопроект опублікований на сайті відомства.
Про це повідомляє OBOZREVATEL. Україна взяла на себе зобов'язання виконати Директиву ЄС, яка стосується не тільки розміру акцизів, а й правил роботи тютюнового ринку. Міністерство охорони здоров'я розробило законопроект, який обмежить табачників. По-перше, вони повинні будуть адаптувати пачки під нові вимоги. По-друге, частина сигарет їм просто заборонять продавати.
Які сигарети заборонять:
- сигарети, в яких більше 1 мг нікотину, 10 мл смоли;
- жувальний тютюн;
- сигарети, де на пачках немає попередження про шкоду;
- тютюн для самокруток з "характерним запахом";
- сигарети з добавками (вітамінами або чим-небудь, що нібито зменшує ризик для здоров'я або створює помилкове враження про дію тютюну);
- тютюнових виробів з використанням на їх упаковці або на самих тютюнових виробах будь-яких елементів або ознак (тексти, символи, назви, торговельні марки, образні або інші ознаки).
Щорічно в світі від вживання тютюну, за оцінками ВООЗ, гине близько 7 млн осіб. Глобальне опитування про вживання тютюну в Україні (GATS) показав, що в даний час 22,8% дорослого населення курять сигарети (39,7% серед чоловіків і 8,8% серед жінок).
Відзначимо, в більшості країні ЄС пачка сигарет коштує в 5 євро (близько 150 грн), а в Україні – близько 35 грн. Головна причина такої різниці – податкове навантаження. Цього року вона становить 1011,35 грн на 1000 сигарет. Тобто приблизно 20 грн на кожну пачку. Це на 4,7 грн більше, ніж у минулому році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє OBOZREVATEL. Україна взяла на себе зобов'язання виконати Директиву ЄС, яка стосується не тільки розміру акцизів, а й правил роботи тютюнового ринку. Міністерство охорони здоров'я розробило законопроект, який обмежить табачників. По-перше, вони повинні будуть адаптувати пачки під нові вимоги. По-друге, частина сигарет їм просто заборонять продавати.
Які сигарети заборонять:
- сигарети, в яких більше 1 мг нікотину, 10 мл смоли;
- жувальний тютюн;
- сигарети, де на пачках немає попередження про шкоду;
- тютюн для самокруток з "характерним запахом";
- сигарети з добавками (вітамінами або чим-небудь, що нібито зменшує ризик для здоров'я або створює помилкове враження про дію тютюну);
- тютюнових виробів з використанням на їх упаковці або на самих тютюнових виробах будь-яких елементів або ознак (тексти, символи, назви, торговельні марки, образні або інші ознаки).
Щорічно в світі від вживання тютюну, за оцінками ВООЗ, гине близько 7 млн осіб. Глобальне опитування про вживання тютюну в Україні (GATS) показав, що в даний час 22,8% дорослого населення курять сигарети (39,7% серед чоловіків і 8,8% серед жінок).
Відзначимо, в більшості країні ЄС пачка сигарет коштує в 5 євро (близько 150 грн), а в Україні – близько 35 грн. Головна причина такої різниці – податкове навантаження. Цього року вона становить 1011,35 грн на 1000 сигарет. Тобто приблизно 20 грн на кожну пачку. Це на 4,7 грн більше, ніж у минулому році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Федецький та Шевчук зіграють у матчі ветеранів збірної України проти легенд «Карпат»
Сьогодні, 01:26
Стало відомо, які сигарети заборонять в Україні
Сьогодні, 00:24
9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Покладений на Волині «свіжий» асфальт можна зняти руками.ФОТО, ВІДЕО
08 липень, 23:47
Під Луцьком автівка злетіла з дороги. ФОТО
08 липень, 23:09