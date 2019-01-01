Стало відомо, які сигарети заборонять в Україні





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Які сигарети заборонять:



- сигарети, в яких більше 1 мг нікотину, 10 мл смоли;



- жувальний тютюн;



- сигарети, де на пачках немає попередження про шкоду;



- тютюн для самокруток з "характерним запахом";



- сигарети з добавками (вітамінами або чим-небудь, що нібито зменшує ризик для здоров'я або створює помилкове враження про дію тютюну);



- тютюнових виробів з використанням на їх упаковці або на самих тютюнових виробах будь-яких елементів або ознак (тексти, символи, назви, торговельні марки, образні або інші ознаки).



Щорічно в світі від вживання тютюну, за оцінками ВООЗ, гине близько 7 млн осіб. Глобальне опитування про вживання тютюну в Україні (GATS) показав, що в даний час 22,8% дорослого населення курять сигарети (39,7% серед чоловіків і 8,8% серед жінок).



Відзначимо, в більшості країні ЄС пачка сигарет коштує в 5 євро (близько 150 грн), а в Україні – близько 35 грн. Головна причина такої різниці – податкове навантаження. Цього року вона становить 1011,35 грн на 1000 сигарет. Тобто приблизно 20 грн на кожну пачку. Це на 4,7 грн більше, ніж у минулому році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні МОЗ пропонує заборонити частину сигарет. Відповідний законопроект опублікований на сайті відомства.Про це повідомляє OBOZREVATEL . Україна взяла на себе зобов'язання виконати Директиву ЄС, яка стосується не тільки розміру акцизів, а й правил роботи тютюнового ринку. Міністерство охорони здоров'я розробило законопроект, який обмежить табачників. По-перше, вони повинні будуть адаптувати пачки під нові вимоги. По-друге, частина сигарет їм просто заборонять продавати.Які сигарети заборонять:- сигарети, в яких більше 1 мг нікотину, 10 мл смоли;- жувальний тютюн;- сигарети, де на пачках немає попередження про шкоду;- тютюн для самокруток з "характерним запахом";- сигарети з добавками (вітамінами або чим-небудь, що нібито зменшує ризик для здоров'я або створює помилкове враження про дію тютюну);- тютюнових виробів з використанням на їх упаковці або на самих тютюнових виробах будь-яких елементів або ознак (тексти, символи, назви, торговельні марки, образні або інші ознаки).Щорічно в світі від вживання тютюну, за оцінками ВООЗ, гине близько 7 млн осіб. Глобальне опитування про вживання тютюну в Україні (GATS) показав, що в даний час 22,8% дорослого населення курять сигарети (39,7% серед чоловіків і 8,8% серед жінок).Відзначимо, в більшості країні ЄС пачка сигарет коштує в 5 євро (близько 150 грн), а в Україні – близько 35 грн. Головна причина такої різниці – податкове навантаження. Цього року вона становить 1011,35 грн на 1000 сигарет. Тобто приблизно 20 грн на кожну пачку. Це на 4,7 грн більше, ніж у минулому році.

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