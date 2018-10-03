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Під Луцьком автівка злетіла з дороги. ФОТО

Під Луцьком автівка злетіла з дороги. ФОТО
У селі Рованці, що поблизу Луцька, сталася дорожньо-транспортна пригода.

Аварія сталася близько 22:00, поблизу ресторану "Чевермето", - повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини.

Легкове авто злетіло з дороги у кювет.

Зі слів водія, він їхав дорогою у сторону ЛПЗ, не впорався з керуванням і злетів у кювет. У керманича - легка травма руки.

На місці очікують приїзду патрульних.
Під Луцьком автівка злетіла з дороги. ФОТО
Під Луцьком автівка злетіла з дороги. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк, Рованці
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