Під Луцьком автівка злетіла з дороги. ФОТО





Аварія сталася близько 22:00, поблизу ресторану "Чевермето", - повідомляє



Легкове авто злетіло з дороги у кювет.



Зі слів водія, він їхав дорогою у сторону ЛПЗ, не впорався з керуванням і злетів у кювет. У керманича - легка травма руки.



На місці очікують приїзду патрульних.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці, що поблизу Луцька, сталася дорожньо-транспортна пригода.Аварія сталася близько 22:00, поблизу ресторану "Чевермето", - повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини Легкове авто злетіло з дороги у кювет.Зі слів водія, він їхав дорогою у сторону ЛПЗ, не впорався з керуванням і злетів у кювет. У керманича - легка травма руки.На місці очікують приїзду патрульних.

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