Федецький та Шевчук зіграють у матчі ветеранів збірної України проти легенд «Карпат»
Сьогодні, 01:26
Уродженці Волині Артем Федецький та В`ячеслав Шевчук візьмуть участь у матчі ветеранів збірної України проти команди легенд ФК "Карпати".
Матч приурочений 125-річчю українського та львівського футболу, - йдеться у повідомленні на сайті ФК "Карпати".
За грою Олімпійських чемпіонів, чемпіонів СРСР, медалістів чемпіонатів України та фіналістів ліги Європи – за грою живих легенд можна буде спостерігати у неділю, 14-го липня о 17:00. На стадіоні «Арена Львів».
Крім уродженців Волині в матчі візьмуть участь і футболісти, які у свій час захищали кольори луцького клубу: Владислав Ващук, Богдан Шершун та легендарний Мирон Маркевич, який у 70-х грав за луцьке "Торпедо". Окрім того, тренером ветеранської збірної України є Анатолій Дем`яненко, який був головним тренером "Волині" у сезоні 2012-2013.
До складу "Карпат" увійшли: Богдан Стронціцький, Олександр Чижевський, Андрій Покладок, Василь Швед, Володимир Різник, Степан Юрчишин, Анатолій Саулевич, Михайло Луцишин, Анатолій Петрик, Роман Толочко, Едуард Валенко, Любомир Вовчук, Артем Федецький, Роман Лаба, Віталій Шумський, Сергій Квасніков.
Тренери: Ігор Кульчицький, Ростислав Поточняк.
Начальник команди – Габор Вайда.
За збірну України гратимуть: Ігор Бєланов, Олег Протасов, Мирон Маркевич, Віталій Рева, Руслан Ротань, Василь Рац, Владислав Ващук, Олексій Бєлік, Сергій Нагорняк, Едуард Цихмейструк, Володимир Єзерський, В’ячеслав Свідерський, Богдан Шершун, В’ячеслав Шевчук, Микола Іщенко, Віталій Самойлов, Віталій Мандзюк, Володимир Бондаренко, Віктор Уляницький, Олег Собуцький.
Тренер – Анатолій Дем’яненко.
Вхід на стадіон - вільний
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Матч приурочений 125-річчю українського та львівського футболу, - йдеться у повідомленні на сайті ФК "Карпати".
За грою Олімпійських чемпіонів, чемпіонів СРСР, медалістів чемпіонатів України та фіналістів ліги Європи – за грою живих легенд можна буде спостерігати у неділю, 14-го липня о 17:00. На стадіоні «Арена Львів».
Крім уродженців Волині в матчі візьмуть участь і футболісти, які у свій час захищали кольори луцького клубу: Владислав Ващук, Богдан Шершун та легендарний Мирон Маркевич, який у 70-х грав за луцьке "Торпедо". Окрім того, тренером ветеранської збірної України є Анатолій Дем`яненко, який був головним тренером "Волині" у сезоні 2012-2013.
До складу "Карпат" увійшли: Богдан Стронціцький, Олександр Чижевський, Андрій Покладок, Василь Швед, Володимир Різник, Степан Юрчишин, Анатолій Саулевич, Михайло Луцишин, Анатолій Петрик, Роман Толочко, Едуард Валенко, Любомир Вовчук, Артем Федецький, Роман Лаба, Віталій Шумський, Сергій Квасніков.
Тренери: Ігор Кульчицький, Ростислав Поточняк.
Начальник команди – Габор Вайда.
За збірну України гратимуть: Ігор Бєланов, Олег Протасов, Мирон Маркевич, Віталій Рева, Руслан Ротань, Василь Рац, Владислав Ващук, Олексій Бєлік, Сергій Нагорняк, Едуард Цихмейструк, Володимир Єзерський, В’ячеслав Свідерський, Богдан Шершун, В’ячеслав Шевчук, Микола Іщенко, Віталій Самойлов, Віталій Мандзюк, Володимир Бондаренко, Віктор Уляницький, Олег Собуцький.
Тренер – Анатолій Дем’яненко.
Вхід на стадіон - вільний
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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