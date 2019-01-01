Федецький та Шевчук зіграють у матчі ветеранів збірної України проти легенд «Карпат»

Уродженці Волині Артем Федецький та В`ячеслав Шевчук візьмуть участь у матчі ветеранів збірної України проти команди легенд ФК "Карпати".Матч приурочений 125-річчю українського та львівського футболу, - йдеться у повідомленні на сайті ФК "Карпати".За грою Олімпійських чемпіонів, чемпіонів СРСР, медалістів чемпіонатів України та фіналістів ліги Європи – за грою живих легенд можна буде спостерігати у неділю, 14-го липня о 17:00. На стадіоні «Арена Львів».Крім уродженців Волині в матчі візьмуть участь і футболісти, які у свій час захищали кольори луцького клубу: Владислав Ващук, Богдан Шершун та легендарний Мирон Маркевич, який у 70-х грав за луцьке "Торпедо". Окрім того, тренером ветеранської збірної України є Анатолій Дем`яненко, який був головним тренером "Волині" у сезоні 2012-2013.До складу "Карпат" увійшли:Тренери:Начальник команди –За збірну України гратимуть:Тренер –Вхід на стадіон - вільний