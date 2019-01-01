Волинські рятувальники стали переможцями Чемпіонату України. ФОТО
Сьогодні, 08:10
Збірна волинських ДСНСників здобула перемогу на Чемпіонату ДСНС України з пожежно-прикладного спорту серед збірних команд Головних управлінь та вищих навчальних закладів ДСНС України та Спартакіаді ФСТ «Динамо» України.
Змагання відбувалися з 2 по 5 липня у місті Харкові, - йдеться на сайті ДСНС у Волинські області.
Волиняни зайняли перше місце, випередивши команди з Києва та збірну Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.
Крім загальнокомандного успіху, волиняни показали хороші індивідуальні результати. Так, у двоборстві 1 місце зайняв Вадим Личинський, а Олександр Андрійчук був третім.
У бойовому розгортанні серед чоловіків команда волинських ртяувальників у складі у бойовому розгортанні Олександра Андрійчука, Сергія Матвійчука, Дмитра Герасименка Василя Стасюка Василя Жищука, Вадима Лучинського та Романа Божука, показала "бронзовий" результат.
8 липня колектив Управління ДСНС України у Волинській області на чолі з начальником Володимиром Грушовінчуком привітав колег-спортсменів та тренерів із перемогою на ХХVІІ Чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту.
Начальник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук привітав спортсменів-рятувальників із перемогою, подякував кожному за самовіддачу, що принесла перемогу, й наголосив, що попереду – подальші інтенсивні тренування для підкорення нових вершин.
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Змагання відбувалися з 2 по 5 липня у місті Харкові, - йдеться на сайті ДСНС у Волинські області.
Волиняни зайняли перше місце, випередивши команди з Києва та збірну Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.
Крім загальнокомандного успіху, волиняни показали хороші індивідуальні результати. Так, у двоборстві 1 місце зайняв Вадим Личинський, а Олександр Андрійчук був третім.
У бойовому розгортанні серед чоловіків команда волинських ртяувальників у складі у бойовому розгортанні Олександра Андрійчука, Сергія Матвійчука, Дмитра Герасименка Василя Стасюка Василя Жищука, Вадима Лучинського та Романа Божука, показала "бронзовий" результат.
8 липня колектив Управління ДСНС України у Волинській області на чолі з начальником Володимиром Грушовінчуком привітав колег-спортсменів та тренерів із перемогою на ХХVІІ Чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту.
Начальник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук привітав спортсменів-рятувальників із перемогою, подякував кожному за самовіддачу, що принесла перемогу, й наголосив, що попереду – подальші інтенсивні тренування для підкорення нових вершин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Особиста забавка начальника Управління. А скільки грошей іде на цю фігню - жах, а користі з гульгін хвіст. Давайте дуполизи Грушовінчука починайти волати про те що я не зовсім хороша людина. Тільки подписуйтесь так, щоб Грушовінчуку було зрозуміло хто йому дупу цілує.....
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