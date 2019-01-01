Волинські рятувальники стали переможцями Чемпіонату України. ФОТО

Збірна волинських ДСНСників здобула перемогу на Чемпіонату ДСНС України з пожежно-прикладного спорту серед збірних команд Головних управлінь та вищих навчальних закладів ДСНС України та Спартакіаді ФСТ «Динамо» України.Змагання відбувалися з 2 по 5 липня у місті Харкові, - йдеться на сайті ДСНС у Волинські області.Волиняни зайняли перше місце, випередивши команди з Києва та збірну Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.Крім загальнокомандного успіху, волиняни показали хороші індивідуальні результати. Так, у двоборстві 1 місце зайняв, абув третім.У бойовому розгортанні серед чоловіків команда волинських ртяувальників у складі у бойовому розгортанні, показала "бронзовий" результат.8 липня колектив Управління ДСНС України у Волинській області на чолі з начальникомпривітав колег-спортсменів та тренерів із перемогою на ХХVІІ Чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту.Начальник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук привітав спортсменів-рятувальників із перемогою, подякував кожному за самовіддачу, що принесла перемогу, й наголосив, що попереду – подальші інтенсивні тренування для підкорення нових вершин.