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Волинські рятувальники стали переможцями Чемпіонату України. ФОТО

Волинські рятувальники стали переможцями Чемпіонату України. ФОТО
Збірна волинських ДСНСників здобула перемогу на Чемпіонату ДСНС України з пожежно-прикладного спорту серед збірних команд Головних управлінь та вищих навчальних закладів ДСНС України та Спартакіаді ФСТ «Динамо» України.

Змагання відбувалися з 2 по 5 липня у місті Харкові, - йдеться на сайті ДСНС у Волинські області.

Волиняни зайняли перше місце, випередивши команди з Києва та збірну Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.

Крім загальнокомандного успіху, волиняни показали хороші індивідуальні результати. Так, у двоборстві 1 місце зайняв Вадим Личинський, а Олександр Андрійчук був третім.

У бойовому розгортанні серед чоловіків команда волинських ртяувальників у складі у бойовому розгортанні Олександра Андрійчука, Сергія Матвійчука, Дмитра Герасименка Василя Стасюка Василя Жищука, Вадима Лучинського та Романа Божука, показала "бронзовий" результат.

8 липня колектив Управління ДСНС України у Волинській області на чолі з начальником Володимиром Грушовінчуком привітав колег-спортсменів та тренерів із перемогою на ХХVІІ Чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту.
Волинські рятувальники стали переможцями Чемпіонату України. ФОТО

Начальник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук привітав спортсменів-рятувальників із перемогою, подякував кожному за самовіддачу, що принесла перемогу, й наголосив, що попереду – подальші інтенсивні тренування для підкорення нових вершин.
Волинські рятувальники стали переможцями Чемпіонату України. ФОТО
Волинські рятувальники стали переможцями Чемпіонату України. ФОТО

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Теги: Волинь, ДСНС, Чемпіонат України, пожежно-прикладний спорт
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Коментарі 1
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Особиста забавка начальника Управління. А скільки грошей іде на цю фігню - жах, а користі з гульгін хвіст. Давайте дуполизи Грушовінчука починайти волати про те що я не зовсім хороша людина. Тільки подписуйтесь так, щоб Грушовінчуку було зрозуміло хто йому дупу цілує.....
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