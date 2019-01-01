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Вулицями західноукраїнського міста після зливи плаває корабель. ВІДЕО

Вулицями західноукраїнського міста після зливи плаває корабель. ВІДЕО
Жителі Ужгорода поширюють у мережі гумористичне відео про стан міста після зливи.

Так, у Facebook з`явилося відео з вітрильником, який плаває затопленими вулицями міста, - пише Перший.com.ua.

Відповідне відео на своїй сторінці у соцмережі оприлюднив користувач Litus Stanislav.

“Як роблять зливні системи в Ужгороді після першого великого дощу”, – пише автор.


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Теги: Ужгород, гумор, злива
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