Вулицями західноукраїнського міста після зливи плаває корабель. ВІДЕО





Так, у Facebook з`явилося відео з вітрильником, який плаває затопленими вулицями міста, - пише



Відповідне відео на своїй сторінці у соцмережі оприлюднив користувач Litus Stanislav.



“Як роблять зливні системи в Ужгороді після першого великого дощу”, – пише автор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі Ужгорода поширюють у мережі гумористичне відео про стан міста після зливи.Так, у Facebook з`явилося відео з вітрильником, який плаває затопленими вулицями міста, - пише Перший.com.ua Відповідне відео на своїй сторінці у соцмережі оприлюднив користувач Litus Stanislav.“Як роблять зливні системи в Ужгороді після першого великого дощу”, – пише автор.

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