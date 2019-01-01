Ексворотар «Волині» та «Шахтаря» розповів, чому перейшов у першоліговий клуб. ВІДЕО
Сьогодні, 04:17
Колишній воротар луцької "Волині" Богдан Шуст розповів, чому перейшов у першоліговий "Інгулець" та поділився думками щодо перспектив своєї нової команди.
Про це йдеться в інтерв`ю футболіста, - пише Футбол24.
"Я був знайомий з президентом Олександром Поворознюком, мене вразили його амбіції. Також мене здивувала конструктивна розмова з головним тренером Сергієм Лавриненком. Крім того, я давно дружу з захисником Максимом Ковальовим. Саме він мені розповів про колектив", - каже Богдан Шуст.
"Коли я приїхав в Петрове, то переконався, що це амбітний проект. У команді хороший мікроклімат: на тренуваннях всі посміхаються, викладаються на максимум, тренерський штаб з повагою ставиться до гравців. Всі ці фактори підштовхнули мене перейти в Інгулець" – зазначає розповів ексворотар Шахтаря, Волині та збірної України.
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Про це йдеться в інтерв`ю футболіста, - пише Футбол24.
"Я був знайомий з президентом Олександром Поворознюком, мене вразили його амбіції. Також мене здивувала конструктивна розмова з головним тренером Сергієм Лавриненком. Крім того, я давно дружу з захисником Максимом Ковальовим. Саме він мені розповів про колектив", - каже Богдан Шуст.
"Коли я приїхав в Петрове, то переконався, що це амбітний проект. У команді хороший мікроклімат: на тренуваннях всі посміхаються, викладаються на максимум, тренерський штаб з повагою ставиться до гравців. Всі ці фактори підштовхнули мене перейти в Інгулець" – зазначає розповів ексворотар Шахтаря, Волині та збірної України.
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