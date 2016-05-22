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Президент звільнив чотирьох голів РДА

Президент звільнив чотирьох голів РДА
Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох очільників райдержадміністрацій.

Йдеться про одного голову РДА на Донеччині та трьох - на Львівщині, - пише depo.ua.

Так, розпорядженнями глави держави звільнили главу Мар'їнської райдержадміністрації Донецької області Володимира Мороза, Городоцької райдержадміністрації Львівської області Володимира Ременяка, Мостиської райдержадміністрації Львівської області Степана Буняка, Самбірської райдержадміністрації Львівської області Миколу Фрея.


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Теги: Україна, Володимир Зеленський, звільнення
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