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На Херсонщині знайшли мертвими матір та двох малолітніх дітей

На Херсонщині знайшли мертвими матір та двох малолітніх дітей
У Скадовську, що на Херсонщині, виявили тіло місцевої жительки та двох її синів.

Дітям було 7 і 9 років, - повідомляє ТСН.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, про страшну знахідку правоохоронців телефоном повідомив колишній чоловік жительки Скадовська. Він спеціально приїхав із міста Гола Пристань, де проживає, але знайшов рідних мертвими.

"На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та керівництво поліції області. За данним фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за п.п.1,2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Наразі проводиться огляд місця події, тривають першочергові невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин події", - інформують правоохоронці.

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Теги: Скадовськ, трагедія
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