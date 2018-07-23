Луцька велогонщиця завоювала бронзу Кубку світу
Сьогодні, 07:29
Луцька велогонщиця Яна Беломоіна потрапила на п'єдестал пошани третього етапу Кубку світу з маунтенбайку, що завершився в Андоррі
Про це повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Беломоіна пройшла шість кіл траси у Вальнорде з часом 1 година та 23,5 хв. "Золото" 3-го етапу в дисципліні крос-кантрі завоювала голландка Анна Терпстра (1:22,59 год), а "срібло" здобула Йоланда Нефф зі Швеції (1:23,37 год).
Нагадаємо, що у минулому місяці Беломоіній не було рівних на турнірі в Польщі.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Беломоіна пройшла шість кіл траси у Вальнорде з часом 1 година та 23,5 хв. "Золото" 3-го етапу в дисципліні крос-кантрі завоювала голландка Анна Терпстра (1:22,59 год), а "срібло" здобула Йоланда Нефф зі Швеції (1:23,37 год).
Нагадаємо, що у минулому місяці Беломоіній не було рівних на турнірі в Польщі.
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