На Волині злодії обчистили декілька гаражів
Сьогодні, 08:26
У селах Губин Перший та Пустомити злодії обікрали гаражі.
Про це пише Волинь Нова.
Зазначають, що у Губині Першому зловмисники пробралися в гараж і вкрали бензотример, а у Пустомитах, також із гаража – зварювальний апарат.
Також повідомили, що у селі Холонів серед білого дня з подвір’я 44-річної волинянки вивезли велосипед іноземного виробництва.
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Про це пише Волинь Нова.
Зазначають, що у Губині Першому зловмисники пробралися в гараж і вкрали бензотример, а у Пустомитах, також із гаража – зварювальний апарат.
Також повідомили, що у селі Холонів серед білого дня з подвір’я 44-річної волинянки вивезли велосипед іноземного виробництва.
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