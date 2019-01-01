На Волині злодії обчистили декілька гаражів





Про це пише



Зазначають, що у Губині Першому зловмисники пробралися в гараж і вкрали бензотример, а у Пустомитах, також із гаража – зварювальний апарат.



Також повідомили, що у селі Холонів серед білого дня з подвір’я 44-річної волинянки вивезли велосипед іноземного виробництва.

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