Луцьке підприємство, що опікується парками, отримало директора





Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Секретар міської ради Григорій Пустовіт повідомив, що раніше на підприємстві був лише виконувач обов’язків директора – Богдан Феденчук.



«Він виконував обов’язки директора і зараз виграв конкурс. Сподіваюся, що позбавившись абревіатури «в.о.» ви можете більш плідно працювати», - відзначив Пустовіт.

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