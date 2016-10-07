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Луцьке підприємство, що опікується парками, отримало директора

Луцьке підприємство, що опікується парками, отримало директора
Призначили директора КП «Парки та сквери Луцька».

Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Секретар міської ради Григорій Пустовіт повідомив, що раніше на підприємстві був лише виконувач обов’язків директора – Богдан Феденчук.

«Він виконував обов’язки директора і зараз виграв конкурс. Сподіваюся, що позбавившись абревіатури «в.о.» ви можете більш плідно працювати», - відзначив Пустовіт.

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Теги: Луцьк, парк, директор
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