Лучани просять відремонтувати «дірявий» міст на Шевченка

У Луцьку просять відремонтувати міст через річку Стир на вулиці Шевченка.Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.Нагадаємо, лучани вважають цю переправу небезпечною. Розминутись на вузькому тротуарі двом людям – це проблема. Непросто і водіям. У години пік на вузькому мосту рух ускладнений. У міськраді кажуть – про ці всі проблеми знають. АлеДиректор департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку»повідомила, що в період із 24 червня до 7 липня на лінію оперативного реагування мерії надійшло 85 звернень, що стосувались житлово-комунальної сфери міста. Звертались лучани щодо ремонту дороги на вулиці Теремнівській (кут Писаревського) ремонту містка з вулиці Космонавтів до міської лікарні, відновлення пішохідної доріжки з вулиці Ярощука до навчально-виховного комплексу №9.Окрім того, просять мешканці Луцька зробити ремонт пішохідних тротуарів на мосту через річку Стир на вулиці Шевченка.