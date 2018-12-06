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Лучани просять відремонтувати «дірявий» міст на Шевченка

Лучани просять відремонтувати «дірявий» міст на Шевченка
У Луцьку просять відремонтувати міст через річку Стир на вулиці Шевченка.

Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Нагадаємо, лучани вважають цю переправу небезпечною. Розминутись на вузькому тротуарі двом людям – це проблема. Непросто і водіям. У години пік на вузькому мосту рух ускладнений. У міськраді кажуть – про ці всі проблеми знають. Але в цьому році міст ремонтувати точно не будуть.

Директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Лариса Карп’як повідомила, що в період із 24 червня до 7 липня на лінію оперативного реагування мерії надійшло 85 звернень, що стосувались житлово-комунальної сфери міста. Звертались лучани щодо ремонту дороги на вулиці Теремнівській (кут Писаревського) ремонту містка з вулиці Космонавтів до міської лікарні, відновлення пішохідної доріжки з вулиці Ярощука до навчально-виховного комплексу №9.

Окрім того, просять мешканці Луцька зробити ремонт пішохідних тротуарів на мосту через річку Стир на вулиці Шевченка.

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Теги: Луцьк, міст
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