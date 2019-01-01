Декілька вулиць у Луцьку сидять без світла





Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Лариса Карп’як повідомила, що учора ввечері сталася аварія на трансформаторній підстанції.



Відтак, без світла лишилися мешканці декількох вулиць, зокрема, Довженка, Весняної, Польової, Крушельницької.



Сьогодні аварійники працюватимуть над усуненням наслідків аварії.

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